Juan Carlos Zumbado sorprende al revelar que trabajará para Disney: ‘Uno tiene que seguir soñando’

Juan Carlos Zumbado viajará a Los Ángeles para trabajar en un evento de Disney.

El periodista y creador de contenido costarricense Juan Carlos Zumbado anunció que viajará a Estados Unidos para participar nuevamente en un evento organizado por Disney.

Zumbado compartió la noticia por medio de sus redes sociales y explicó que fue invitado al D23, encuentro en el que la compañía suele presentar novedades relacionadas con sus producciones, parques temáticos y otros proyectos.

“Me voy a trabajar a Estados Unidos. Tengo una mega noticia que compartirles”, expresó al inicio de su publicación.

Esta será la segunda oportunidad en la que el comunicador trabajará junto a Disney. Según relató, hace dos años fue convocado para participar en el D23 realizado en Brasil, una experiencia que consideró irrepetible en aquel momento.

“Fue una oportunidad que yo dije: ‘Seguro es una oportunidad única y no se me va a volver a dar’, porque uno tiene el síndrome del impostor y cree que no se van a dar cosas buenas de nuevo”, comentó.

Sin embargo, Disney volvió a invitarlo para ser parte del D23 que se desarrollará en Los Ángeles, California.

El periodista costarricense fue invitado nuevamente por Disney, tras haber formado parte del D23 realizado en Brasil hace dos años. (Archivo. )

“Es un evento donde llegan personas de todas partes del mundo y donde van a llegar famosos a hablar de los nuevos estrenos que vienen para este año”, explicó.

El creador de contenido aprovechó el anuncio para compartir un mensaje de motivación con sus seguidores.

“Uno tiene que seguir creyendo y soñando. No importa qué tan pequeñitos seamos, lo que creamos que somos o el país pequeñito en el que estemos: siempre podemos ser escogidos para cosas grandes”, manifestó.

Zumbado aseguró estar emocionado por esta nueva experiencia y adelantó que compartirá detalles de su viaje y de la actividad mediante sus redes sociales en los próximos días.