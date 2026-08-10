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Joven influencer murió en trágico accidente en helicóptero

La aeronave perdió el control durante un recorrido turístico en Brasil y se estrelló en una zona boscosa

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Por Fiorella Montoya y El Tiempo / Colombia / GDA

La influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, falleció junto con su madre y su abuela en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 8 de agosto.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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