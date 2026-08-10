Joven influencer murió en trágico accidente en helicóptero

La influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, falleció junto con su madre y su abuela en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 8 de agosto.

La joven se encontraba de vacaciones con su familia y había contratado un paseo aéreo para sobrevolar algunos de los sitios turísticos de la ciudad, reportaron medios brasileños. Sin embargo, durante el recorrido, la aeronave perdió el control y se estrelló en una zona boscosa.

Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y debieron atender un incendio provocado tras el impacto. Sofía viajaba junto con su madre, Wendy Manrique; su abuela, Rocío Cubillos, y el piloto. Las cuatro personas murieron.

La joven se dedicaba a crear contenido relacionado con belleza, maquillaje y recomendaciones de productos.

Sofía Murillo, de 17 años, hacía contenido en redes sociales de maquillaje y estilo de vida. (Shutterstock)

La tragedia cobró especial relevancia para la familia porque otros tres parientes de Sofía también tenían previsto realizar el recorrido en helicóptero, justo después de que terminara el vuelo en el que viajaban la joven, su madre y su abuela.

Luego del accidente, la familia de las tres colombianas fallecidas enfrenta otro proceso complejo: la identificación de los cuerpos. Según declaró Víctor Manrique a El Tiempo, los familiares buscan contactar a odontólogos que hayan atendido a Wendy Yolani Manrique Cubillos en Colombia.

El familiar explicó que, debido al estado en que se encuentran los restos, la identificación podría realizarse mediante registros dentales o pruebas de ADN y, hasta ahora, la familia tampoco ha definido si los restos serán repatriados a su país.