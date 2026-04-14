Viva

Joven de 19 años muere tras ataque de perro de la familia: caso genera dudas sobre comportamiento animal en Reino Unido

El ataque ocurrió dentro de la vivienda familiar en Essex y dejó además al padre de la víctima con heridas graves tras intentar ayudarla

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una joven murió en su casa tras ser atacada por su perro. El padre resultó herido y la policía investiga las causas del inesperado hecho.
Una joven murió en su casa tras ser atacada por su perro. El padre resultó herido y la policía investiga las causas del inesperado hecho. (Jamie-Lea Biscoe /Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaReino UnidoPerrosAtaque de perros
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.