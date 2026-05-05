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Joven cubana que vivió en Costa Rica decidió regresar a su país y, con tristeza, hizo esto por última vez

La mujer envió este mensaje antes de partir: ‘Es muy difícil encontrar algo así allá’

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Por Fiorella Montoya
An activist waves a Cuban flag on board the vessel Maguro -- symbolically renamed "Granma 2.0" as a tribute to the yacht used by Fidel Castro's guerrilla fighters to launch their revolution in 1956 -- as it arrives from Mexico with humanitarian aid as part of the Nuestra America convoy, docking at the port of Havana on March 24, 2026. The first boat of a flotilla carrying medical supplies, food and solar panels reached Cuba on March 24, 2026 to aid the island as a US fuel blockade deepens its energy crisis. The Maguro shrimp fishing boat docked in Havana three days later than hoped after battling strong winds, currents and a pesky battery, with two other ships due to follow. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
La mujer decidió volver a Cuba tras vivir algunos meses en Costa Rica. (YURI CORTEZ)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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