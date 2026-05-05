Joven cubana que vivió en Costa Rica decidió regresar a su país y, con tristeza, hizo esto por última vez

Una creadora de contenido cubana que residió en Costa Rica dio a conocer que se marchará de regreso a su país, no sin antes realizar una última actividad y poder llevar con ella algunos de sus productos favoritos.

“Me regreso a Cuba y vine por última vez a comprar a un mercado. Hoy iba a ser la última vez que iba a ver un mercado así de lleno y la verdad es que me da un poco de tristeza, pero bueno, son cosas de la vida que solamente uno entiende”, explicó al inicio del video Anarelys Abascal.

Además, dio a conocer que deseaba llevarle a su familia una caja de uvas y una caja de fresas, ya que en su país es “muy difícil encontrar algo así”.

“A la hora de recoger la maleta aquello fue una locura, ya que yo en Cuba no tenía nada y me lo quería llevar todo... cada cinco minutos teníamos que pesar la maleta porque siempre había algo que sacar”, confesó, pues debía meter su vida nuevamente en una maleta.

Durante su estancia, la mujer mostró en sus redes sociales cómo es la vida en Costa Rica, sus primeras veces en grandes supermercados, el costo de la comida, los platos típicos e incluso cómo son los empleos en el país.

Aunque la cubana no dio a conocer las razones exactas para abandonar el territorio nacional, mencionó que extraña a su tierra y a su familia.