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Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte: ‘Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo’

El escritor argentino falleció el 14 de junio de 1986, pero sus relatos, ensayos y reflexiones continúan influyendo en la literatura mundial

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Por La Nación / Argentina / GDA
Borges dejó clásicos como Ficciones y El Aleph. Cuatro décadas después de su muerte, sus ideas siguen inspirando a millones de lectores. (Eduardo Di Baia)







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