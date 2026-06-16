Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte: ‘Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo’

Borges dejó clásicos como Ficciones y El Aleph. Cuatro décadas después de su muerte, sus ideas siguen inspirando a millones de lectores.

Jorge Luis Borges, una de las figuras más influyentes de la literatura en español, cumplió 40 años de fallecido el pasado 14 de junio. Cuatro décadas después de su muerte, su obra mantiene una fuerte presencia en la cultura universal y continúa como objeto de estudio, traducción y análisis en distintos países.

El escritor argentino destacó por una producción literaria que abarcó poesía, cuentos y ensayos. Sus textos exploraron temas como el tiempo, la memoria, la realidad y los universos posibles. Además, desarrolló un estilo caracterizado por la precisión narrativa y la profundidad filosófica.

La vida de Jorge Luis Borges

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Creció en una familia con una marcada inclinación hacia la vida intelectual. Esa influencia fortaleció su interés por la literatura desde la infancia.

Durante su adolescencia se trasladó junto con su familia a Ginebra, Suiza, donde cursó sus estudios secundarios. Hacia 1920 inició colaboraciones en diversas revistas literarias.

Tras regresar a Argentina publicó obras como Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín, títulos que marcaron los primeros años de su trayectoria literaria.

Su reconocimiento internacional llegó durante las décadas de 1940 y 1950 gracias a libros como Ficciones y El Aleph, considerados actualmente clásicos de la literatura universal.

Los relatos de Borges se distinguieron por combinar erudición e imaginación. En sus páginas abordó asuntos como la eternidad, los laberintos, los universos paralelos y el sentido de la realidad.

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos internacionales. Entre ellos figuraron el Premio Internacional de Literatura Formentor, el Premio Cervantes y varios doctorados honoris causa.

Además, fue nominado al Premio Nobel de Literatura en ocho ocasiones.

Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra a los 86 años. Su legado permanece como uno de los más relevantes de la literatura hispana.

Frases de Jorge Luis Borges para recordar a 40 años de su muerte

Las reflexiones de Borges continúan vigentes por su capacidad para abordar temas universales. Estas son algunas de sus frases más recordadas:

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”.

“La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí”.

“He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz”.

“Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”.

“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”.

“La historia es una forma más de ficción”.

“El peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta única y precisa”.

“Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”.

“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”.

“Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única”.

“Lo que realmente valoras es lo que extrañas, no lo que tienes”.

“El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto”.

“La censura es la madre de la metáfora”.

“Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte”.

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”.

“Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros”.

“La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce”.

“La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”.

“Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones”.

“Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.