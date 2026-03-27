‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’: la incógnita que rodea el capítulo 2 tras su estreno en Netflix

Netflix no confirma el capítulo 2 de Steel Ball Run. AnimeJapan 2026 podría definir el futuro de la serie.

El estreno de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run generó expectativa entre los seguidores de la obra de Hirohiko Araki. Sin embargo, la ausencia de una fecha oficial para el capítulo 2 mantiene la incertidumbre en la audiencia.

Hasta ahora, Netflix no publicó el segundo episodio ni incluyó información en su sección de próximos lanzamientos. Esta falta de confirmación contrasta con entregas anteriores de la franquicia.

El primer episodio se estrenó el 19 de marzo. Este debut presentó la “1ra Etapa” de la carrera en un especial de 47 minutos. La falta de un nuevo capítulo en la semana posterior sugiere que la serie no seguirá un formato semanal tradicional.

Un modelo de estreno aún sin definir

El estudio David Production optaría por un esquema de producción con altos estándares de calidad. Este enfoque implicaría tiempos de entrega más amplios.

En la industria se analizan dos posibles formatos de distribución. Uno plantea estrenos por bloques. Este modelo seguiría las etapas de la carrera del manga. Cada segmento funcionaría como un especial de larga duración.

La otra opción contempla temporadas divididas. Este formato permitiría pausas entre bloques para mantener la calidad visual. Las escenas con caballos en 3D y CGI requieren procesos complejos.

AnimeJapan 2026 marcaría el rumbo

El evento AnimeJapan 2026, previsto para el 28 y 29 de marzo, se perfila como el momento clave. Allí se realizará un panel exclusivo de la serie.

En esta actividad participarán los directores Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi. Se espera la presentación del calendario oficial de lanzamientos para 2026. También se anticipa la posible revelación de un avance del segundo episodio.

Por ahora, la fecha de estreno del capítulo 2 continúa sin confirmación oficial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.