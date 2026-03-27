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‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’: la incógnita que rodea el capítulo 2 tras su estreno en Netflix

El estreno del primer episodio dejó dudas sobre el calendario de la serie y su formato de lanzamiento en la plataforma

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Por El Comercio / Perú / GDA
Netflix no confirma el capítulo 2 de Steel Ball Run. AnimeJapan 2026 podría definir el futuro de la serie.
Netflix no confirma el capítulo 2 de Steel Ball Run. AnimeJapan 2026 podría definir el futuro de la serie. (Netflix/Captura)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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