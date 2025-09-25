Viva

John Lennon: este es el millonario precio para la subasta de sus legendarios lentes

Se trata de de los objetos personales más reconocibles del músico

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
John Lennon lentes
Los anteojos se llaman Lost Weekend porque fueron usados por John Lennon durante el periodo que él mismo denominó como su 'Lost Weekend' (fin de semana perdido). (Michael Ochs Archives)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
John LennonThe Beatles
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.