John Lennon: este es el millonario precio para la subasta de sus legendarios lentes

Los anteojos se llaman Lost Weekend porque fueron usados por John Lennon durante el periodo que él mismo denominó como su 'Lost Weekend' (fin de semana perdido).

Luego de 44 años de su asesinato, una pieza invaluable de la historia de John Lennon será subastada. Se trata de los icónicos anteojos Lost Weekend de Lennon, los cuales forman parte de los principales artículos que serán ofrecidos en la subasta de recuerdos musicales organizada por Propstore.

El evento se llevará a cabo en Londres y contará con ofertas disponibles a nivel global.

Estos lentes son uno de los objetos personales más reconocibles del músico. El equipo de expertos de Propstore estima que alcanzarán un precio de entre $198,000 y $396,000 (aproximadamente entre 100 y 200 millones de colones).

“Nunca conocido como una persona violenta y más famoso por su participación en el movimiento por la paz, las gafas de John Lennon llegaron al mercado debido a una pelea con Tom Smothers en el Troubadour Club en Los Ángeles”, explicó a People Mark Hochman, Director de Música y Especialista Musical en Propstore.

El especialista añadió: “Hay documentación fotográfica completa que muestra a Lennon (con Harry Nilsson) entrando al Troubadour el 12 de marzo de 1974, disfrutando del club con las gafas puestas y saliendo sin ellas”.

La subasta de recuerdos musicales, que se extenderá por dos días, comenzará en la sala del Hotel Cumberland, en Londres, el próximo 23 de octubre de 2025. El período de inscripción ya está abierto y el catálogo completo está disponible en línea.

La subasta de las gafas de John Lennon comenzará en la sala del Hotel Cumberland, en Londres, el próximo 23 de octubre de 2025.

Este término se refiere a los aproximadamente 18 meses, entre 1973 y 1975, que el fundador de The Beatles pasó en Los Ángeles tras separarse temporalmente de Yoko Ono.

Durante esa época, vivió experiencias intensas y desordenadas, acompañadas de reuniones con músicos, fiestas y episodios a menudo turbulentos. Las gafas reciben ese nombre porque están asociadas directamente con ese periodo de su vida, convirtiéndose en un símbolo tanto de su imagen pública como personal durante esos meses.

