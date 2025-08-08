Johanna Villalobos denuncia que hombre sigue enviándole violentos insultos tras entrevistar a Claudia Dobles

En días recientes, la influencer y periodista Johanna Villalobos vivió un incómodo momento al recibir un violento audio en su contra, tras haber entrevistado a la candidata presidencial Claudia Dobles.

Villalobos conversó con la ex primera dama en un episodio del popular pódcast que conduce, en un episodio titulado: ¿Resucitar al PAC? La misión casi imposible de Claudia Dobles.

Ante esto, un usuario mostró su descontento con la visita de Dobles al programa y envió un audio cargado de insultos y descalificaciones hacia la comunicadora.

En la grabación, el sujeto opina sobre Johanna con fuertes improperios y hasta la señala infundadamente de vender contenido sexual en OnlyFans porque, según él, esto la descalifica de realizar análisis políticos.

Este jueves 7 de agosto la situación escaló: Villalobos compartió en sus redes sociales un nuevo mensaje de la misma persona, el cual decía: “Qué bueno que le llegó mi audio a la estúpida desinfluencer. Seguiré luchando por destapar corrupción de cualquier tico estúpido corrupto. Ahora se hace la víctima y dice que sufre violencia política por defender a Claudia Dobles”.

En la imagen, el texto que compartió Johanna Villalobos y en el que deja evidencia de los insultos en su contra. (Instagram)

Ante tales declaraciones, la periodista respondió que ya tiene el nombre y el número de teléfono del remitente y que está considerando denunciarlo, pues el comportamiento violento no cesa.“La clase de machito sin educación que debe ser”, concluyó Villalobos en sus historias de Instagram.