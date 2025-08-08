Johanna Villalobos denuncia que hombre sigue enviándole violentos insultos tras entrevistar a Claudia Dobles

En días recientes, la influencer y periodista Johanna Villalobos vivió un incómodo momento al recibir un violento audio en su contra, tras haber entrevistado a la candidata presidencial Claudia Dobles.
