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Joanne Woodward: la última diva de Hollywood que vivió un amor legendario y hoy enfrenta el olvido

La actriz estadounidense marcó el cine con su talento y una relación inolvidable, pero una dura enfermedad cambió su vida

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Por La Nación / Argentina / GDA
NUEVA YORK, NY - 4 DE ABRIL: Joanne Woodward asiste a un evento de SeriousFun Children's Network que rindió homenaje a Liz Robbins, con invitados famosos en Pier Sixty, en Chelsea Piers, el 4 de abril de 2013 en la ciudad de Nueva York. Larry Busacca/Getty Images para SeriousFun Children's Network/AFP (Foto de Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Joanne Woodward en su última aparición pública, en el evento de SeriousFun Children’s Network, en 2013. (LARRY BUSACCA/Getty Images via AFP)







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