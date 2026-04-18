Joanne Woodward: la última diva de Hollywood que vivió un amor legendario y hoy enfrenta el olvido

Joanne Woodward en su última aparición pública, en el evento de SeriousFun Children’s Network, en 2013.

La actriz Joanne Woodward, de 96 años, figura como la última gran diva del Hollywood clásico. Su vida marcó la historia del cine. También su relación con Paul Newman. Una historia que pasó de la amistad al matrimonio y que resistió crisis personales. Hoy vive alejada de la vida pública debido a una enfermedad.

Woodward y Newman se conocieron en 1953. El encuentro ocurrió en la oficina de un representante. Ella buscaba refugio del calor. Él destacaba por su apariencia impecable. La actriz no sintió atracción inmediata. Consideró que su perfección resultaba molesta. Sin embargo, Paul quedó cautivado. En ese momento, él estaba casado con Jacqueline Witte y tenía hijos.

Una vocación definida desde la infancia

Joanne Woodward nació el 27 de febrero de 1930 en Georgia. Desde niña mostró interés por la actuación. Su madre fomentó esa pasión. Incluso la llevó a ver el estreno de Lo que el viento se llevó. Tras mudarse a Greenville, inició en el teatro local.

Estudió en la Universidad Estatal de Luisiana. Se especializó en teatro. Su padre cambió de opinión sobre su carrera tras verla actuar. Luego se trasladó a Nueva York. Se formó en escuelas reconocidas como Actors Studio.

En 1953 participó en la obra Picnic. Ahí coincidió con Newman. La relación creció con el tiempo. Primero hubo amistad. Luego surgió el romance. Ambos desarrollaron confianza y cercanía.

El salto al cine y el inicio del romance

Woodward destacó con papeles complejos. Su trabajo en una película sobre trastorno de personalidad múltiple le dio reconocimiento. Recibió su primera nominación al Oscar.

Tiempo después trabajó con Newman en El largo y cálido verano. La conexión entre ambos fue evidente. Paul dejó a su esposa. La relación avanzó pese a obstáculos. El divorcio llegó tras confirmarse el embarazo de Woodward.

Se casaron el 29 de marzo de 1958 en Las Vegas. Formaron una de las parejas más sólidas del cine. Tuvieron tres hijas. Woodward también asumió un rol activo con los hijos de Newman.

Los actores estadounidenses Paul Newman (derecha) y Joanne Woodward (izquierda) posan para los fotógrafos en París para presentar su película From the Terrace, el 13 de octubre de 1960. (Foto: AFP) (-/AFP)

Éxitos, crisis y consolidación profesional

La actriz enfrentó dificultades tras dedicarse a la maternidad. Algunos proyectos no tuvieron éxito. Su carrera tomó impulso con una película dirigida por Newman. Esa actuación le dio otra nominación al Oscar.

El matrimonio atravesó momentos difíciles. Una infidelidad de Paul generó tensión. Sin embargo, la relación continuó. Woodward mantuvo su carrera activa. Recibió varias nominaciones y participó en televisión.

En los años posteriores, ambos impulsaron proyectos benéficos. Fundaron un campamento para niños con enfermedades graves. También crearon una empresa de alimentos. Sus ganancias se destinan a causas sociales.

Enfermedad y retiro de la vida pública

En 2007 la pareja enfrentó un golpe. Newman recibió diagnóstico de cáncer de pulmón terminal. Woodward fue diagnosticada con Alzheimer.

El actor murió el 28 de setiembre de 2008 a los 83 años. Falleció en su hogar en Connecticut. Estaba acompañado por su familia.

Woodward se trasladó a California. Desde entonces vive alejada de los medios. Su legado permanece ligado al cine y a una de las historias de amor más recordadas de Hollywood.

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