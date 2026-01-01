Jimmy Fallon visitó Costa Rica junto a su familia y se hospedó en hotel de ultralujo

Jimmy Fallon, comediante y presentador del programa The Tonight Show de NBC, estuvo de vacaciones junto con su familia en Costa Rica a finales de 2025.

El reconocido presentador se hospedó en el hotel de ultralujo Nekajui Peninsula Papagayo, a Ritz-Carlton Reserve, en Guanacaste. Una noche en este lugar oscila entre los $2.660 por una habitación sencilla, hasta los $14.160 por una villa con cuatro habitaciones, según el sitio de reservas del establecimiento.

Fallon estuvo en el país entre el 19 y el 23 de diciembre del año pasado, según confirmó a La República la Dirección General de Migración y Extranjería.

En su perfil de Instagram, el estadounidense subió fotografías y envió un mensaje a sus seguidores por el Año Nuevo.

El post se llenó de comentarios en alusión a su visita a Costa Rica y buenos deseos para Fallon y su familia.