Viva

Jimmy Fallon visitó Costa Rica junto a su familia y se hospedó en hotel de ultralujo

Comediante estadounidense estuvo de vacaciones en la Península de Papagayo, en Guanacaste, al cierre del 2025

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez

Jimmy Fallon, comediante y presentador del programa The Tonight Show de NBC, estuvo de vacaciones junto con su familia en Costa Rica a finales de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jimmy FallonGuanacastePenínsula de Papagayo
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.