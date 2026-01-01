Jimmy Fallon visitó Costa Rica junto a su familia y se hospedó en hotel de ultralujo

Jimmy Fallon, comediante y presentador del programa The Tonight Show de NBC, estuvo de vacaciones junto con su familia en Costa Rica a finales de 2025.
