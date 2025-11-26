Jessie J lanza canción con mensaje directo a Channing Tatum y revive su ruptura amorosa

Jessie J y Channing Tatum asisten a la fiesta posterior a los Grammy de Republic Records en el 1 Hotel West Hollywood el 26 de enero de 2020 en West Hollywood, California.

La cantante Jessie J sorprendió a sus seguidores al incluir en su próximo disco una canción que parece estar dirigida a su expareja, Channing Tatum. El tema forma parte del álbum Don’t Tease Me With A Good Time, cuyo lanzamiento se realizará el próximo viernes 28 de noviembre.

La canción en cuestión se titula Threw It Away, que en español significa “Jugó fuera”, y contiene una letra que revive detalles de su pasada relación con el actor estadounidense. Jessie J y Tatum mantuvieron un noviazgo entre 2018 y 2020.

Uno de los fragmentos de la canción hace referencia directa al quiebre sentimental. La artista canta que puso su corazón sobre la mesa y que eso provocó incomodidad.

En la misma estrofa menciona que el karma llegará algún día y le recuerda a su expareja que fue ella quien dio amor mientras él lo descartó. Además, afirma que “ella es la bella y él es la bestia”, en clara alusión al actor.

El diario británico The Sun hizo eco de la letra y recordó que Jessie J ya había anticipado el contenido emocional de la canción durante una actividad promocional en Londres. En ese evento indicó que la pieza la escribió en 2020, junto con el compositor Ryan Tedder, y sugirió que la inspiración provino de una relación que era pública en ese momento.

Desde el final de su relación con Jessie J, Channing Tatum ha tenido dos noviazgos conocidos. Entre 2023 y 2024, sostuvo un vínculo con la actriz Zoë Kravitz. Desde abril de 2025, mantiene una relación con la modelo Inka Williams.

Por su parte, la artista británica se encuentra en pareja desde 2021 con el jugador de baloncesto Chanan Colman, con quien tiene un hijo de 2 años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.