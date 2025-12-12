Jesse & Joy anuncian nuevo concierto en Costa Rica

Jesse & Joy vuelven al país con su gira 'Despecho 2026'

Jesse & Joy regresan a Costa Rica con su tour Despecho 2026 y la fecha que sus fans deben guardar para ver al dueto es el domingo 19 de abril, día en que se presentarán en el Anfiteatro Coca-Cola, del Parque Viva.

Canciones como ¡Corre!, La de la Mala Suerte, Espacio Sideral, Dueles e Imagina se convirtieron en himnos románticos para varias generaciones y los costarricenses podrán volverlas a cantar.

La productora Verónica Alfaro adelantó que el espectáculo tendrá un enfoque íntimo y cercano. “Despecho convierte cada emoción en un canto colectivo. La energía del público de Costa Rica impulsa este show. Deseamos que la experiencia sea especial para todos”, afirmó.

Jesse & Joy suman cinco Latin Grammys, un Grammy, cuatro Premios Lo Nuestro, tres Premios Juventud y un Billboard Latin Music Award.

El concierto de abril formará parte de una agenda regional amplia. El tour incluirá varias ciudades de América Latina, visitando Costa Rica a poco más de un año de su último concierto en el país, el pasado mes de enero.