Viva

Jeff On salió de Venezuela por la crisis y tuvo el reencuentro que tanto soñó tras ocho años en Costa Rica (video)

El cantante venezolano mostró el emotivo momento, el cual pudo vivir tras casi una década de espera

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Jeff On, cantante venezolano radicado en Costa Rica
Jeff On, cantante venezolano, radica en Costa Rica desde 2023. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jeff OnVenezuela
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.