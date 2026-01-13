Jeff On salió de Venezuela por la crisis y tuvo el reencuentro que tanto soñó tras ocho años en Costa Rica (video)

El cantante Jeff On dejó Venezuela, su patria, hace ocho años. Llegó a Costa Rica en busca de un mejor panorama de vida, dejando atrás la crisis sociopolítica de su país; pero también, inevitablemente, apartando su rumbo del de su familia y seres queridos.

No obstante, la vida, en ocasiones, también le tiene preparado dulces reencuentros a aquellos que parten. Y así le tocó a Jeff, quien tras casi una década sin verla, pudo volver a encontrarse con su madre.

El artista, exparticipante de los formatos de Teletica, Nace una estrella y Mira quién baila, viajó recientemente a España, donde actualmente radica su mamá y parte de su familia.

En un emotivo video, Jefferson Donado (nombre de registro del cantante) mostró el momento en que ambos pudieron por fin compartir un abrazo de nuevo.

“Con una maleta cargada de nervios, esperanza y mucha emoción, partimos mi hermana y yo rumbo a España para sellar por fin ese abrazo tan anhelado… uno que tuvo que esperar casi 8 años. Desde hace algunos meses, mi mamita vive en España junto a dos de mis hermanos, a quienes tampoco veíamos desde entonces", comentó en la descripción del video.

“Allá también nos esperaba un sobrino que aún no conocíamos en persona, además de amigos y compañeros de batallas que han acompañado a mi mamá con amor durante mucho tiempo”, agregó.

Jeff On y el emotivo reencuentro con su madre

Jeff llegó a lo que parece ser un restaurante, en compañía de su hermana, quien también radica en Costa Rica. Al acercarse a la mesa donde se encontraba su familia, el artista comenzó a interpretar el tema Te lo pido por favor, de Juan Gabriel.

Su sorpresiva llegada desató un grito de emoción de su madre, quien se vio fuertemente conmovida. Entre lágrimas, escuchó la interpretación de su hijo, y finalmente se fundieron en un abrazo, al que se unió también la hermana de Jeff.

Jeff On y su historia de migración

Dada la crisis en Venezuela, la familia de Jeff On se vio obligada a emigrar desde años atrás.

Según detalló el cantante a La Nación, en 2023, dos de sus hermanos residen en Perú, dos más están en España y su hermana menor, Andrea Michelle Lara, está con él en Costa Rica.

En aquella ocasión, Jeff reconoció que extrañaba a su familia y que esperaba poder verlos juntos nuevamente. Durante estos años, el amor y apoyo familiar se dio únicamente por mensajes y videollamadas.

“No los he podido ver desde hace tiempo. A mi mamá, por ejemplo, no la he visto desde que yo me vine. Yo no puedo ir a Venezuela y ella no puede venir acá por el tema de visa, entonces ha sido complicado”, dijo.