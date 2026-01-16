Jason Momoa, actor de ‘Aquaman’, hace una rara aparición con su novia en un estreno en Nueva York; vea las fotos

Jason Momoa y Adria Arjona sorprendieron con una aparición poco habitual en la alfombra roja de Nueva York. Así lucieron en el estreno de 'Dupla peligrosa' y esto se sabe de su relación.

El actor Jason Momoa, reconocido mundialmente por interpretar a Aquaman en el universo cinematográfico de DC, realizó una aparición pública poco frecuente junto a su pareja, la actriz puertorriqueña Adria Arjona, durante el estreno de su más reciente película, Dupla peligrosa. El evento se realizó la noche del jueves 15 en el Regal Times Square, en Nueva York, Estados Unidos.

Momoa, de 46 años, eligió para la ocasión un traje de terciopelo color lila, combinado con botas marrones y lentes oscuros. Por su parte, Arjona, de 33 años, lució un vestido negro con transparencias, que dejaba ver la lencería. Ambos caminaron juntos por la alfombra roja y posaron abrazados ante los fotógrafos.

Jason Momoa y Adria Arjona posaron juntos en Nueva York durante la première de 'Dupla peligrosa', en una inusual aparición pública de la pareja. (JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP)

La presencia conjunta llamó la atención debido a que la pareja mantiene un perfil bajo. El actor confirmó su relación con Arjona en 2024, tras finalizar su matrimonio con la actriz Lisa Bonet, con quien estuvo casado entre 2017 y 2024. No obstante, Momoa y Arjona ya se conocían desde 2021, cuando compartieron elenco en la película Justicia en familia.

Además de este estreno, Momoa prepara su regreso a la pantalla grande en el live-action del videojuego Street Fighter, donde interpreta al personaje Blanka, uno de los más emblemáticos de la saga.

La película Dupla peligrosa, que llega a los cines el 28 de este mes, es una comedia de acción protagonizada por Momoa y Dave Bautista, actor conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia de Marvel. La historia gira en torno a dos medio hermanos con personalidades opuestas, uno impulsivo y otro disciplinado, que deben colaborar en la investigación de un crimen.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.