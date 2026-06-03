Japonesa compuso sorpresiva canción sobre sus vivencias en Costa Rica: ‘Mi corazón vive aquí’

Costa Rica cautivó a la creadora de contenido japonesa Saé, quien sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una emotiva canción dedicada al país.

Lo que comenzó como una aventura al otro lado del mundo terminó convirtiéndose en una profunda historia de amor con Costa Rica. La creadora de contenido japonesa Saé sorprendió a sus seguidores al publicar una emotiva canción dedicada al país, una producción realizada con inteligencia artificial que ya acumula más de 140.000 reproducciones en redes sociales.

La pieza musical resume el proceso de adaptación que vivió tras dejar Japón para establecerse en territorio costarricense. En la letra, Saé relata los desafíos iniciales que enfrentó al encontrarse con una cultura, una gastronomía y una forma de vida completamente distintas a las que conocía.

“Soy Saé, una japonesa que llegó a Costa Rica. Crucé el océano buscando nuevas historias. Al principio todo era diferente. La comida, las calles, la forma de vivir. Muchas veces me sorprendí. Muchas veces me perdí”, expresa la canción.

Sin embargo, la experiencia también estuvo marcada por un concepto que terminó transformando su manera de ver la vida: el famoso pura vida.

“Había una frase que escuchaba siempre. Una frase que me hacía sonreír. Pura vida me decían, pura vida al saludar”, señala una de las estrofas más comentadas por los usuarios.

La creadora explica que con el paso del tiempo comprendió que esa expresión va mucho más allá de un saludo cotidiano. Para ella, representa una filosofía que le enseñó a valorar aspectos que antes pasaban desapercibidos.

“Poco a poco entendí que en la vida no es solo trabajar. Costa Rica me da energía, me recuerda lo que importa de verdad: la naturaleza, los animales y la gente que sabe disfrutar”, agrega la canción.

El tema concluye con una declaración que ha emocionado a cientos de costarricenses que reaccionaron al video. “Soy japonesa, pero mi corazón también vive aquí. Ya no es solo un destino, Costa Rica es mi segundo hogar”.

Saé suele hablar de las diferencias culturales entre Japón y Costa Rica, probar comidas típicas, compartir curiosidades sobre las costumbres locales y reflexionar sobre los aspectos que más la han sorprendido de la vida tica.

Uno de los temas recurrentes en sus publicaciones es precisamente el cambio de ritmo que experimentó al mudarse. En varias ocasiones ha caído en cuenta de que aprendió a vivir de una manera más relajada y a disfrutar con mayor tranquilidad de los pequeños momentos del día, algo que atribuye a la influencia de la cultura costarricense.