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Japonesa compuso sorpresiva canción sobre sus vivencias en Costa Rica: ‘Mi corazón vive aquí’

El video de la extranjera tiene cientos de comentarios de costarricenses que, emocionados, dieron su opinión sobre la letra

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Por Fiorella Montoya
Costa Rica cautivó a la creadora de contenido japonesa Saé, quien sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una emotiva canción dedicada al país.
Costa Rica cautivó a la creadora de contenido japonesa Saé, quien sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar una emotiva canción dedicada al país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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