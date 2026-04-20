Japonés sorprende y emociona con una versión en violín de ‘Soy tico’: vea el video

Desde hace varios días, el japonés elige una canción representativa de cada país para interpretarla con su violín. 'Soy tico' fue la elegida por Costa Rica.

Un músico japonés emocionó a los costarricenses y a sus miles de seguidores en redes sociales con un homenaje especial que le rindió a Costa Rica.

El artista y creador de contenido, identificado como muscle_violin, actualmente realiza un reto en el que, desde hace varios días, elige la canción más representativa de un país y la interpreta con su violín.

En el caso de Costa Rica, el japonés buscó en Google y encontró que el icónico tema Soy tico, de Carlos Guzmán, nos representaba como país; así que se puso a escuchar la canción, la interiorizó, la estudió y después la ejecutó con emoción.

El intérprete tradujo la letra del tema y la compartió tanto en inglés como en español en el video, que acumula en Instagram casi 54.000 likes y casi 8.000 comentarios, entre ellos, el del propio Guzmán, autor de Soy tico: “Gracias por tocar de esa hermosa manera mi canción”, escribió el compositor costarricense.

Otras personalidades ticas también le enviaron mensajes cargados de orgullo y emoción. Choché Romano, Sofía Chaverri, Wálter Campos y Freddy Víquez fueron algunos de los que se sumaron a apoyar el video.

En su singular proyecto, el japonés ha interpretado música de Iraq, Honduras, Uruguay, Argentina, Portugal, Grecia, Líbano y México, entre otros.

Vea a continuación la emotiva interpretación de Soy tico, realizada por el violinista japonés.