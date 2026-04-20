Viva

Japonés sorprende y emociona con una versión en violín de ‘Soy tico’: vea el video

Un músico y creador de contenido asiático escogió la icónica canción de Carlos Guzmán para rendir un homenaje a Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Japonés Soy tico Carlos Guzmán
Desde hace varios días, el japonés elige una canción representativa de cada país para interpretarla con su violín. 'Soy tico' fue la elegida por Costa Rica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JaponésSoy TicoCarlos Guzmán
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.