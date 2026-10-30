Ítalo Marenco se detuvo en una iglesia y compartió una reflexión: ‘Uno no puede hacerse responsable de los actos de los demás’

La mañana de este viernes 30 de octubre, el presentador costarricense Ítalo Marenco, de Buen Día, hizo una pausa de camino a su trabajo para “pasar a poner todo en manos de Dios”, luego de darse cuenta de que había una iglesia abierta adonde podía entrar.
“Hoy me toca trabajar en Barva de Heredia y la iglesia estaba abierta, así que pasamos un toquecito nada más a poner todo en manos de Dios. Cualquier cosa que esté pasando, Diosito es más grande, y hay cosas que usted no puede controlar, pero yo creo que una forma de exaltar y de honrar a papá y a mamá es apoyando a las personas que lo necesitan”, dijo en un video en su Instagram.
También añadió un fuerte mensaje relacionado con los seres queridos.
“Hay cosas que usted no puede controlar y tampoco puede hacerse responsable de los actos de los demás, de familiares o de amigos o de personas, pero lo que sí puede es estar ahí ayudando y echándole la mano al que más lo necesita”, añadió.
Ítalo, quien no mencionó a su hermano en sus declaraciones, también agradeció a quienes “han tenido un mensaje o un abrazo” para él.
En la tarde de este jueves, Marenco publicó una fotografía junto a su esposa y su hija con la descripción: “Y ahí están ellas para levantar a papá y miles de bendiciones a ustedes. Gracias por sus mensajes, sus abrazos y su cariño”.