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Ítalo Marenco se detuvo en una iglesia y compartió una reflexión: ‘Uno no puede hacerse responsable de los actos de los demás’

Camino a su trabajo, el conocido presentador también comentó: ‘Hay cosas que usted no puede controlar’

Italo Marenco en Buen Día
Ítalo Marenco pasó a una iglesia para poner 'todo en manos de Dios' sin contar cuál era su petición. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya

La mañana de este viernes 30 de octubre, el presentador costarricense Ítalo Marenco, de Buen Día, hizo una pausa de camino a su trabajo para “pasar a poner todo en manos de Dios”, luego de darse cuenta de que había una iglesia abierta adonde podía entrar.

“Hoy me toca trabajar en Barva de Heredia y la iglesia estaba abierta, así que pasamos un toquecito nada más a poner todo en manos de Dios. Cualquier cosa que esté pasando, Diosito es más grande, y hay cosas que usted no puede controlar, pero yo creo que una forma de exaltar y de honrar a papá y a mamá es apoyando a las personas que lo necesitan”, dijo en un video en su Instagram.

También añadió un fuerte mensaje relacionado con los seres queridos.