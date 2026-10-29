Detenido José Daniel Marenco como sospechoso de amenazar al Ministro de Cultura

Agentes judiciales detuvieron a un sospechoso identificado como José Daniel Marenco Campos, durante un allanamiento en su casa en Sabanilla de Montes de Oca, por presuntamente amenazar al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, y a otros funcionarios de esa cartera.
El detenido es un bailarín costarricense que forma parte de una familia de artistas muy reconocida en el país. Su hermano Ítalo Marenco, además de ser presentador también es actor, y sus papás fueron los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos.
La investigación la llevan a cabo la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, y la sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El sospechoso dirigía las amenazas a través de correo electrónico o redes sociales.
Cuando terminen las diligencias será trasladado a celdas del Primer Circuito Judicial de San José. Luego será indagado por la Fiscalía y posteriormente enfrentará una audiencia de medidas cautelares.
Los agentes decomisaron aparatos electrónicos del sospechoso.
Fiscalía y sección de Cibercrimen del OIJ allanan casa de un hombre de apellido Marenco, sospechoso de amenazar a ministro de Cultura
Los mensajes
Entre los textos bajo análisis de los agentes judiciales figura un correo enviado el 3 de julio de 2026, a las 11:39 p. m., en el cual el remitente manifestó al despacho: “Yo no olvido como destruyeron mi carrera en el Ministerio de Cultura, les tengo sangre en el ojo”.
El sospechoso presuntamente también envió a la viceministra de Cultura y Juventud, Sally Molina Villalobos, mensajes ofensivos e intimidatorios.
Además, también habría enviado amenazas de muerte contra el ministro Rodríguez el 29 de agosto pasado.
Las pesquisas judiciales señalan que los envíos de correos electrónicos y mensajes mediante redes sociales comenzaron desde marzo de 2026 contra diferentes despachos vinculados al sector cultura.