Detenido José Daniel Marenco como sospechoso de amenazar al Ministro de Cultura

Agentes judiciales detuvieron a un sospechoso identificado como José Daniel Marenco Campos, durante un allanamiento en su casa en Sabanilla de Montes de Oca, por presuntamente amenazar al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, y a otros funcionarios de esa cartera.

El detenido es un bailarín costarricense que forma parte de una familia de artistas muy reconocida en el país. Su hermano Ítalo Marenco, además de ser presentador también es actor, y sus papás fueron los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos.

La investigación la llevan a cabo la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, y la sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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