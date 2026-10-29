Estas son las medidas que debe cumplir José Daniel Marenco sospechoso de amenazar al ministro de Cultura

José Daniel Marenco, quien fue detenido la mañana de este jueves por una serie de presuntas amenzas contra el ministro de Cultura y funcionarios de esa cartera, deberá cumplir varias medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de San José.

Así lo ordenó ese despacho luego de completar la audiencia oral celebrada en sala 11 del edificio de Tribunales de Justicia. El reconocido bailarín tiene la obligación de:

Las medidas tienen un plazo de seis meses, es decir, que vencen el 29 de abril del próximo año. La Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José investiga al artista por ocho presuntas amenazas que habría enviado a funcionarios de Cultura entre octubre de 2024 y agosto de este año.

La Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía y agentes de la Sección de Cibercrimen del OIJ, allanaron la casa de Marenco, ubicada en Sabanilla de Montes de Oca. (Christian Montero/La Nación)

Los mensajes

La primera comunicación amenazante fue vía mensajería de Facebook, el 23 de octubre de 2024, a las 2:00 a. m., dirigida hacia el director del Teatro Melico Salazar, Juan Pablo Piedra 23, a quien le habría manifestado: “Rata asquerosa malpa... te voy a agarrar a patadas cuando te vea, hijo de p... mediocre, ya verás” y presuntamente agregó que: “Tengo ese anhelo de vida de destrozar a un jerarca del Ministerio de Cultura por todo el daño que me hicieron, sobre todo vos, hijo de p..., ya verás”.

El siguiente mensaje habría sido vía correo el 19 marzo de este año, contra el despacho del Ministerio y varios funcionarios, en donde habría expresado “que las personas destinatarias debían tenerle miedo, que había acumulado rencor durante años y que con sangre se los devolveré”, supuestamente añadió: “Prepárense, les llegó la hora”.

Un día después, también por correo, habría remitido la siguiente comunicación contra el despacho ministerial: “Les tengo sangre en el ojo, la justicia es una sopa que se toma fría, la voy a despedazar y pronto voy a utilizar todos los medios a mi alcance”.

El 30 de abril pasado, Marenco, mediante una cuenta de correo, al parecer envió otra comunicación en la que expresó hacia funcionarios no especificados que “si los veo los escupiré; si les veo, les daré una patada; si puedo, les tiro sicarios; les deseo la muerte ‘y no me subestimen’”.

El expediente detalla sobre esas manifestaciones, “exteriorizando de forma directa deseos de causar daño físico a funcionarios públicos relacionados con dicha institución y aumentando progresivamente la intensidad de las amenazas previamente emitidas”.

La quinta amenaza atribuida al sospechoso quedó documentada en otro correo del 3 de julio de este año dirigido al despacho ministerial en el que habría manifestado: “Yo no olvido cómo destruyeron mi carrera en el Ministerio de Cultura; les tengo sangre en el ojo”.

Para el 22 de julio se conoció otra comunicación de índole amenazante por mensajería de Facebook contra la viceministra de Cultura y Juventud Sally Molina Villalobos. En el mensaje asociado a una cuenta de Facebook del investido, plasmó este mensaje: “Rata hija de p..., si te veo te escupo la cara por venganza”; además, la habría ofendido al decirle, “malp..., hija p...”.

Al día siguiente, Marenco, presuntamente, remitió un nuevo correo electrónico haciendo referencia a la viceministra Molina Villalobos, al expresar que, “si los veo o los escupo o los agarro a patadas, deseo escupir a Wally Molina y no me subestimen”.

El último correo atribuido al investigado llegó el 29 agosto anterior a la cuenta institucional info@cultura.cr, cuyo asunto decía textualmente: “Muerte al Ministerio de Cultura”. En ese mensaje Marenco habría escrito: “Rata hijo de la gran p..., cuídese, tengo años de guardar rencor, quiero ver la sonrisa imbécil del ministro de Cultura borboreando” ...

Al bailarín le decomisaron dos teléfonos, una computadora y una tableta. Posteriormente, fue trasladado a celdas del Primer Circuito Judicial de San José, donde sería indagado por la Fiscalía.

Su abogado defensor, Jeison Garro Fuentes, confirmó pasado el mediodía que estaban a la espera de la audiencia de medidas cautelares y que ya había conversado con su cliente, quien se encontraba “tranquilo”.

Declinó referirse al fondo de esta causa, pues confirmó que está en una fase “muy preliminar” y que hasta este jueves tuvo acceso al expediente. “Estamos analizando el caso, revisando el caso para poder determinar los pasos a seguir; de igual forma, a la espera de que el proceso avance”, declaró.