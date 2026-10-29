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Sucesos

Estas son las medidas que debe cumplir José Daniel Marenco sospechoso de amenazar al ministro de Cultura

Reconocido bailarín fue detenido este jueves.

El detenido de apellido Marenco residía en Sabanilla de Montes de Oca, San José.
El detenido de apellido Marenco residía en Sabanilla de Montes de Oca, San José. Christian Montero
Christian Montero

José Daniel Marenco, quien fue detenido la mañana de este jueves por una serie de presuntas amenzas contra el ministro de Cultura y funcionarios de esa cartera, deberá cumplir varias medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal de San José.

Así lo ordenó ese despacho luego de completar la audiencia oral celebrada en sala 11 del edificio de Tribunales de Justicia. El reconocido bailarín tiene la obligación de:

  • No amenazar, insultar, intimidar, o perturbar a los ofendidos y testigos por cualquier medio, personal, electrónico o redes sociales.
  • Mantener domicilio fijo.
  • Firmar una vez cada dos meses en la Fiscalía de Trámite Rápido. La primera rúbrica debe hacerla el 30 enero y la siguiente el 30 marzo de 2027.