¿Iron Maiden regresa a Costa Rica? Esto es lo que sabemos (hay pistas para emocionarse)

Un video publicado por una productora incluye símbolos ligados a la banda de rock y despierta rumores sobre un posible concierto en 2026

Por Fiorella Montoya
El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, durante una presentación en Chile en el 2013. Costa Rica podría tener a la banda nuevamente en el 2026.
El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, durante una presentación en Chile en el 2013. Costa Rica podría tener a la banda nuevamente en el 2026. (Francesco Degasperi/ AFP)







