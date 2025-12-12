¿Iron Maiden regresa a Costa Rica? Esto es lo que sabemos (hay pistas para emocionarse)

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, durante una presentación en Chile en el 2013. Costa Rica podría tener a la banda nuevamente en el 2026.

Un video compartido por la productora Move Concert encendió la especulación en redes sobre la visita de Iron Maiden a Costa Rica. El material, sin confirmar nombres, muestra elementos visuales y sonoros ligados a la icónica banda británica.

El clip incluye imágenes oscuras, tonos metálicos y guiños al universo simbólico de Iron Maiden. Ese conjunto llevó a los seguidores a interpretar el mensaje como una antesala de un posible concierto en el país.

La productora no confirmó de forma explícita si el anuncio alude a Iron Maiden. Aun así, el concepto “50 años de hierro” dirige la conversación hacia la celebración de las cinco décadas del grupo liderado por Bruce Dickinson. El detalle del queque con el número también impulsa esa lectura.

Otro elemento que llamó la atención surge en una toma donde una mano prende un encendedor con una calavera grabada en la superficie. Las uñas negras de la persona y el diseño del objeto evocan la estética tradicional del rock pesado, una referencia que los fanáticos vinculan de inmediato con la banda.

“¿Cómo creían que los dejaríamos por fuera? Seguiremos siendo parte de la historia junto a ustedes”, escribió la productora en la publicación. El mensaje intensificó la expectativa del anuncio.

Iron Maiden anunció su gira mundial 2026 bajo el nombre Run For Your Lives. El calendario incluye fechas entre mayo y octubre en distintos países y abrió la conversación sobre posibles paradas en Latinoamérica.

La banda tocó en Costa Rica por primera vez el jueves 26 de febrero del 2008 y desde entonces han visitado al país en varias ocasiones para entonar clásicos como The Trooper, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, Fear of the Dark, Aces High, y Wasted Years, canciones que muchos seguidores esperan volver a escuchar en el 2026.