París, Francia. El actor Gérard Depardieu y el escritor Michel Houellebecq están siendo investigados en París por presunta violación grupal y agresiones sexuales a raíz de una denuncia de una actriz presentada en mayo de 2025, informó el viernes una fuente cercana al caso.

El caso, revelado por el medio de investigación francés Mediapart, está en manos de la policía judicial de París, añadió otra fuente cercana.

Los hechos denunciados se remontan al 11 de diciembre de 2018, durante el rodaje de Thalasso, dirigida por Guillaume Nicloux, donde Depardieu y Houellebecq se interpretan a ellos mismos en un centro de talasoterapia.

Nicloux también está acusado de complicidad, agregó una de las fuentes.

Mediapart publicó elementos de la denuncia, confirmados a la AFP por una fuente cercana al caso.

French actor Gerard Depardieu returns after a break during his trial in which he is charged with sexually assaulting two women during a film shoot in 2021, at the Paris criminal court in the Tribunal de Paris courthouse, on March 26, 2025. Depardieu, 76, who has made more than 200 films and television series, has been accused of improper behaviour by around 20 women but this is the first case to come to trial. The two plaintiffs -- Amelie, 54, a set dresser, and Sarah (name changed), 34, an assistant director -- allege sexual assault during the filming in 2021 of "Les Volets Verts" ("The Green Shutters") by director Jean Becker. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (AFP/AFP)

Según este medio, una actriz y bailarina, de origen eslavo, denuncia una violación grupal y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 2018 en el Thalazur de Cabourg, en Normandía, en el norte de Francia, durante el rodaje de una escena de la película Thalasso.

Alexandra (nombre modificado) asegura que Depardieu la penetró “por la fuerza” y “por sorpresa” con sus dedos, mientras Houellebecq le “bloqueaba el cuerpo”.

La actriz, que entonces tenía 32 años, afirma haber “rechazado violentamente” a Depardieu con su pierna en dos ocasiones, pero que él habría insistido, “introduciendo de nuevo su dedo” y “efectuando movimientos”.

La denunciante también acusa a Houellebecq de haberle practicado un cunnilingus sin su consentimiento.

Una de las abogadas de la actriz, Carine Durrieu Diebolt, contactada por la AFP, no quiso pronunciarse. Los abogados de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron. Y Houellebecq, contactado a través de su editorial, tampoco quiso responder.

Depardieu, una de las figuras más conocidas del cine francés con más de 200 películas y series de televisión en su haber, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, como parte de la reacción del cine francés al movimiento #MeToo.

Houellebecq, que saltó a la fama por Las partículas elementales a finales de los años 1990, es posiblemente uno de los escritores franceses más conocidos a nivel internacional, y también uno de los más polémicos.