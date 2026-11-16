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El Mundo

Gérard Depardieu pide perdón y renuncia a apelar condena por agresión sexual a dos mujeres

Actor francés, de 77 años, aceptó condena de 18 meses de prisión con ejecución condicional impuesta en 2025

El actor francés Gérard Depardieu aceptó la condena de 18 meses de prisión con ejecución condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.
El actor francés Gérard Depardieu aceptó la condena de 18 meses de prisión con ejecución condicional por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
AFP