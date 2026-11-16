Gérard Depardieu pide perdón y renuncia a apelar condena por agresión sexual a dos mujeres

París. El actor francés Gérard Depardieu pidió perdón públicamente este lunes y anunció que acepta la condena que le impuso un tribunal de París por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021.

“La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena”, manifestó el intérprete, de 77 años, en un comunicado titulado Escucho, difundido el día en que debía comenzar el juicio de apelación.

Una fuente cercana al caso había adelantado el viernes que el actor tenía previsto renunciar a ese recurso. Con esa decisión, la sentencia dictada en mayo de 2025 adquiere firmeza.

En ese momento, un tribunal parisino le impuso 18 meses de prisión con ejecución condicional por dos agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de Les Volets verts, película dirigida por Jean Becker.

Las víctimas fueron Amélie, una decoradora, y Sarah, seudónimo utilizado por una asistente de dirección. Además de la pena, Depardieu fue condenado a pagarles más de 10.000 euros (unos $11.000) en concepto de daños y perjuicios.

En su comunicado, el actor también ofreció disculpas a las mujeres afectadas y reconoció que su comportamiento tuvo consecuencias.

“Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello”, escribió.

Depardieu admitió que durante los rodajes se escudaba en la provocación y la picardía, y que llegó a considerar que algunas de sus palabras y gestos no tenían consecuencias.

“Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa”, reconoció.

“Nunca, jamás, tuve la intención de herir a las mujeres que me crucé en el camino”, agregó. Sin embargo, admitió que la ausencia de intención no elimina el daño causado.

“Todo se me fue de las manos, todo, y sobre todo mi defensa”, escribió.

Víctimas expresaron alivio

Amélie calificó la decisión como una victoria. Dijo que recibía el desenlace “con la cabeza alta”, aunque lamentó que las disculpas no hubieran llegado antes.

Sarah, por su parte, manifestó su frustración porque ambas se habían preparado para enfrentar el juicio de apelación, pero también expresó un “gran alivio” al considerar que la lucha había terminado.

“El monstruo del cine cayó“, afirmó.

La sentencia de primera instancia también contempló una sanción complementaria relacionada con la victimización secundaria, debido a la virulencia de los abogados del actor durante el proceso judicial.

La controversia alrededor de Depardieu se intensificó en 2023, cuando el canal France Télévisions difundió imágenes de un viaje del intérprete a Corea del Norte.

En el material, el actor realizaba comentarios sexistas y degradantes y sexualizaba a una niña.

El reportaje provocó una fuerte reacción en Francia.

La entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, afirmó que el actor avergonzaba al país. El presidente Emmanuel Macron, en cambio, salió en su defensa y lo calificó como un “inmenso actor”, al tiempo que consideró que era víctima de una “cacería humana”.

Enfrenta otro caso por violación

Depardieu, quien ha participado en más de 200 películas y producciones televisivas, también está relacionado con otro proceso judicial por presunta violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlotte Arnould.

El intérprete conocerá el próximo 26 de noviembre si será juzgado por esos hechos, que siempre ha negado.

Su condena por las agresiones durante el rodaje de Les Volets verts lo convirtió en una de las figuras de mayor perfil del cine francés en enfrentar consecuencias judiciales por acusaciones de violencia sexual, en medio de las repercusiones del movimiento #MeToo en la industria cinematográfica.