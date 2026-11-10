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Imputan a escritor francés Michel Houellebecq por declaraciones sobre los musulmanes

Michel Houellebecq fue imputado por incitación al odio en Francia. Conozca las explosivas declaraciones que desataron la denuncia y su postura ante el tribunal

El escritor francés Michel Houellebecq en 2015.
El escritor francés Michel Houellebecq en 2015. Stefán Bianka
AFP