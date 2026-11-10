Imputan a escritor francés Michel Houellebecq por declaraciones sobre los musulmanes

Nanterre, Francia. La justicia francesa imputó este martes al escritor Michel Houellebecq por complicidad en la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia, en unas declaraciones sobre los musulmanes en 2022, indicó a AFP una fuente próxima al caso.

Houellebecq, posiblemente la mayor estrella literaria de Francia a nivel internacional, es conocido por sus declaraciones controvertidas.

A finales de 2022, la revista Front Populaire publicó una entrevista suya, en la que el autor de Sumisión presentaba a los musulmanes como una amenaza para la seguridad de los franceses “de pura cepa”.

“El deseo de la población francesa de pura cepa, como se suele decir, no es que los musulmanes se asimilen, sino que dejen de robarles y agredirles. O bien, otra solución, que se vayan”, afirmó.

Houellebecq predecía futuros “Bataclan al revés” contra los musulmanes, en referencia a los sangrientos atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París.

La Unión de Mezquitas de Francia (UMF) denunció las declaraciones en enero de 2023 ante el tribunal de Nanterre, al oeste de París.

“Michel Houellebecq niega el delito penal que se le reprocha”, aseguraron a AFP sus abogados, Thibault de Montbrial y Louis Cailliez, para quienes las declaraciones “se inscriben en el ámbito de la libertad de opinión y de expresión”.

Houellebecq es autor de libros como 'El mapa y el territorio'.

En un libro publicado en 2023, el escritor consideró sus declaraciones torpes y afirmó ser víctima de su propia estupidez o ingenuidad, pero también de la codicia de quienes explotan su notoriedad.

La imputación llega en un contexto de polarización en Francia, donde medios, como la televisión CNews del magnate conservador Vincent Bolloré, están acusados de promover temas y opiniones de extrema derecha.