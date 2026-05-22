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Inglés intenta cruzar el Atlántico en un barco de apenas 1,19 metros tras accidente que destruyó su proyecto anterior

La travesía por el Atlántico Norte podría durar casi tres meses y busca romper un récord vigente desde 1993

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Por O Globo / Brasil / GDA
El británico reconstruyó desde cero su embarcación extrema tras una falla y un accidente que destruyeron el primer proyecto.
El británico reconstruyó desde cero su embarcación extrema tras una falla y un accidente que destruyeron el primer proyecto. (@andrewbedwell/Instagram)







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