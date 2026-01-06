Influencer tico estuvo a punto de sufrir tragedia en playa de Limón; lo que hizo un turista cambió todo (video)

Aún temblando por la impresión que le provocó lo ocurrido, el influencer costarricense Corney compartió la dura situación que vivida.

El influencer tico Corney aprovechó las fechas festivas para viajar al Caribe de Costa Rica, junto a su pareja y amigos. No obstante, por unos momentos, el viaje se volvió una pesadilla que pudo terminar en tragedia.

Así lo compartió, con total sinceridad, el creador de contenido, quien narró el incidente que vivió en el mar. En un video, en el que afirmó estar aún impactado por el susto, contó que estuvo a punto de ahogarse.

Según explicó, se encontraba en una playa cercana a Manzanillo, donde no le dio mayor importancia a una bandera roja que indicaba corrientes peligrosas.

“Yo dije: ‘Ay, es vara. No sé nadar al 100%, pero sé flotar’. Pero no es lo mismo flotar en una piscina que en una picha de estas (el mar) donde a usted lo jalan”, dijo y seguidamente mostró que seguía temblando del miedo.

Influencer Corney vivió una pesadilla en playa de Limón

De acuerdo con Corney, llegó un momento donde no sentía el fondo, pero uno de sus amigos le dijo que continuara ahí y que se agarrara de él. Sin embargo, la situación se torció cuando el nivel del agua también superó la altura de su amigo.

En ese instante, vio a su novia, quien al igual que él estaba luchando por no hundirse. Dichosamente, un estadounidense con una tabla de surf se encontraba cerca y logró rescatarlos.

“Hay que tenerle mucho respeto al mar. Si no hubiera sido por un gringo que andaba con esas tablas, seguro practicando a hacer surf, no nos hubiéramos salvado. Nunca me ha salvado tanto haber masticado inglés”, afirmó en tono de broma.