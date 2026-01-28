Viva

Influencer que recibió el primer trasplante de rostro y manos del mundo revela qué le permitió sobrevivir a un accidente grave

Joe DiMeo sufrió un choque en 2018 que cambió su vida y lo llevó a un trasplante histórico. Años después, explica qué factor físico resultó determinante

Por O Globo / Brasil / GDA
El estadounidense Joe DiMeo recuerda el accidente que lo dejó con quemaduras graves y destaca la importancia de su entrenamiento previo para sobrevivir.
El estadounidense Joe DiMeo recuerda el accidente que lo dejó con quemaduras graves y destaca la importancia de su entrenamiento previo para sobrevivir. (O Globo/GDA)







