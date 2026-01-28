Influencer que recibió el primer trasplante de rostro y manos del mundo revela qué le permitió sobrevivir a un accidente grave

El estadounidense Joe DiMeo recuerda el accidente que lo dejó con quemaduras graves y destaca la importancia de su entrenamiento previo para sobrevivir.

El influencer estadounidense Joe DiMeo se convirtió en 2021 en la primera persona del mundo en recibir con éxito un trasplante de rostro y de ambas manos. Ocho años después del accidente de automóvil que casi le cuesta la vida, el joven recuerda el proceso y señala que su rutina en el gimnasio influyó de forma determinante en su supervivencia.

DiMeo, hoy de 27 años, sufrió el accidente en 2018 luego de quedarse dormido al volante. El impacto provocó quemaduras en el 80% de su cuerpo. Tenía 18 años en ese momento. Permaneció varios meses hospitalizado y despertó en una unidad especializada en quemados, con un panorama físico completamente distinto.

El creador de contenido lanzó un libro titulado 80 Percent Gone, 100 Percent Strong: Rebuilt with Resilience, en el que documenta su proceso de recuperación y los desafíos médicos que enfrentó tras el choque.

En un video publicado en TikTok, plataforma donde supera los 250.000 seguidores, DiMeo explicó que permaneció en coma durante tres meses y medio. Luego pasó a la unidad de quemados, donde inició una etapa de rehabilitación física que incluyó volver a caminar.

Durante ese testimonio, el influencer indicó que su hábito previo de entrenar en el gimnasio marcó la diferencia. Señaló que al despertar del coma perdió 13,6 kg de masa muscular, debido a que entrenaba con frecuencia antes del accidente. Según relató, el personal médico le explicó que esa masa muscular previa resultó clave para resistir las lesiones severas.

Tras salir de la unidad de quemados, DiMeo ingresó a una clínica de rehabilitación. Allí aprendió a caminar distancias mayores. Posteriormente regresó a la casa de sus padres para continuar con el proceso de recuperación.

De acuerdo con información publicada por la revista People, DiMeo conoció en 2019 al doctor Eduardo D. Rodríguez, quien evaluó su caso y lo consideró un candidato adecuado para un trasplante de rostro y manos. Ambos eran conscientes del alto riesgo, ya que procedimientos similares no tuvieron éxito en dos pacientes anteriores.

La cirugía contó con la participación de más de 140 profesionales de la salud y se extendió por 23 horas. Tanto el rostro como las manos provinieron de un donador de 47 años.

Poco tiempo después de la operación, DiMeo conoció a Jessica, quien más adelante se convirtió en su esposa. Ella supo de su historia por medio de un profesor de la facultad de enfermería y decidió ver un documental sobre el trasplante.

La pareja inició su relación en 2021 y mantuvo el contacto por medio de redes sociales. Más adelante decidieron vivir juntos en una casa en Nueva Jersey. En una entrevista previa con People, DiMeo señaló que el accidente implicó la pérdida del 80% de su piel y la adaptación a un nuevo rostro y manos, pero también le permitió construir una nueva etapa de vida junto a su pareja.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.