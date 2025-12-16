Influencer pasó de ser camarera a una de las multimillonarias más jóvenes del mundo: así logró su éxito

Hace dos años, siendo aún una menor de edad, era camarera en una cafetería. Un día se le ocurrió subir un video sobre su rutina que cambiaría su vida, al punto de que esta influencer hoy destaca en la lista de multimillonarios más jóvenes del mundo.

Se trata de Katie Fang, cuyo nombre real es Katie Colmillo. La taiwanesa, de 19 años, ha logrado convertir su fama en una fuente de ingresos productiva.

Katie Fang apenas tiene 19 años y ya amasa una gran fortuna. (Instagram/Instagram)

Sus más de 7 millones de seguidores la han visto crecer y convertirse en una figura reconocida en el mundo del espectáculo. Sus colaboraciones con marcas le han generado ganancias de alrededor de $4 millones. Estas cifras lograron llevarla a integrar la lista de los 30 multimillonarios más jóvenes de menos de 30 años en el mundo.

Fang se hizo popular en TikTok en enero de 2023 luego de que publicara un video titulado POV: Me llamaron del trabajo, en el que hablaba de su cotidianidad como camarera. Luego de que la grabación consiguiera más de 33 millones de visualizaciones, Fang se lanzó al ruedo en las redes sociales.

Se hizo conocida principalmente por los videos donde se maquilla, muestra su ropa o solo relata su día. El formato que más le ha funcionado hasta la fecha es el popular “GRWM”, que significa “Get ready with me” (arréglate conmigo, en español), por sus siglas en inglés.

Estos videos se realizan mientras la protagonista se prepara para ir a algún lugar o realizar alguna actividad. Por lo general, incluyen tutoriales de maquillaje, consejos de vestuario y charlas cotidianas.

“Pensé: ‘A la gente le gusta ver estos vídeos’”, expresó Katie Fang en una entrevista con Fashion.

Tras su subida en redes sociales, varias marcas la llamaron para tener acuerdos comerciales con ella. Algunas de las firmas con las que ha trabajado son Glow Recipe y Dior. Gracias a su éxito, le otorgaron una columna de belleza en The Cut.

La joven apenas se graduó del colegio en 2023 en Vancouver, Canadá. Ese mismo año firmó con la agencia United Talent Agency para ser representada en la industria del entretenimiento.

¿Cómo llegó al éxito?

En 2023, Katie Fang incursionó en redes sociales al mostrar su rutina como camarera en una cafetería. (Instagram/Instagram)

En cuestión de dos años, Fang se convirtió en una de las caras más reconocidas de las redes sociales. Actualmente, trabaja en diferentes publicidades y se ha asociado con marcas como Neutrogena, T-Mobile, Cetaphil, Mugler y otras compañías de belleza.

Incluso, ya cuenta con su propia rutina fácil, conocida como “Get glowing with me”, que se traduce “Ponte a brillar conmigo”. Los “GRWM” siguen siendo su punto fuerte y sus videos más vistos.

“Siempre me aseguro de ser lo más auténtica posible. No solo para mi público, sino también para mí misma, porque creo que la autenticidad es clave”, explicó.

Gracias a las portadas de revista, los videos en TikTok y las reacciones de Instagram, Fang llegó a la lista de Forbes. Incluso, se convirtió en la imagen del listado sacado este 2025.

Actualmente, vive en la ciudad de Nueva York, donde ya se compró su primer apartamento y asiste a clases en la NYU, una de las universidades más prestigiosas de la ciudad. En redes sociales se ha visto acompañada de Rihanna, Suni Lee y otras celebridades.

Forbes es una empresa de medios y publicaciones que se encarga de realizar la revista Forbes, famosa por su cobertura de deportes, finanzas y entretenimiento. El boletín saca todos los años sus listados que clasifican a personas y empresas.