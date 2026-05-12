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Influencer grababa antigua casa lujosa y terminó huyendo de la cruda actualidad de San José: vea el tenso momento

Al mostrar el hogar de doña Adela Gargollo, una de las damas de alcurnia más importantes del siglo pasado, el creador de contenido fue amenazado

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Por Juan Pablo Sanabria
Eduardo Delvo en San José. Video sobre Adela Gargollo
El influencer grababa este punto de San José, a plena luz del día, cuando fue amenazado. (Captura de video)







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Eduardo DelvoSan JoséAdela GargolloCasa de doña Adela GargolloAvenida 10
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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