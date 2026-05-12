Influencer grababa antigua casa lujosa y terminó huyendo de la cruda actualidad de San José: vea el tenso momento

El influencer grababa este punto de San José, a plena luz del día, cuando fue amenazado.

El creador de contenido Eduardo Delvo se grababa en una calle de San José como tantas veces lo hace, cuando vivió algo que nunca imaginó. El influencer suele contar la historia que encierran lo que hoy son rincones deteriorados y grises de una ciudad transitada por miles, pero observada por pocos.

Cerca de la famosa casa de empeños La Cueva, de Avenida 10, Delvo mostraba el edificio esquinero que anteriormente fue una de las casas más lujosas del país: el hogar de doña Adela Gargollo Freer.

“En realidad, la primera casa que hubo ahí fue esta (proyecta fotografía) más humilde, cuando Lesmes (Jiménez, esposo de Gargollo) murió y dejó huérfanos a sus hijos”, comentó.

Ni bien terminó de pronunciar esas palabras, cuando dos hombres, uno de ellos con un bolso cruzado en su torso, se acercaron por su espalda y lo increparon de forma desafiante, preguntándole qué hacía ahí.

@eduardo_delvo Hoy grabé un video sobre una de las mujeres más fascinantes en la historia de Costa Rica: Adela Gargollo Freer. Imagínense que cuando las mujeres no podían ni siquiera votar, ella financiaba campañas de presidentes. Con eso les digo todo. Su casa fue una de las más lujosas del San José en la primera mitad del siglo XX. Se localizaba en el cruce de la calle 10 y la avenida 1. Hoy cuando grababa frente a la antigua casona, me obligaron a retirarme. Me duele el contraste. Hace 100 años ahí se escuchaban máquinas que fabricaban mosaicos y tubos de concreto, bajo el liderazgo de una mujer a quien llamaron La Reina del Trabajo. Hoy es otra la historia. Mañana el video completo. #ticos #costarica #puravida ♬ sonido original - eduardodelvo

A pesar de que Delvo se encontraba en vía pública y a plena luz del día, y que les explicó que estaba realizando un video por YouTube, le pidieron con cierta agresividad que detuviera la grabación y se marchara.

“Vámonos, vámonos; no grabe”, se oye decir a los sujetos con claro tono amenazante.

Eduardo Delvo es médico, historiador y divulgador en redes sociales. (Facebook)

Consciente del peligro, el creador de contenido e historiador accedió sin oponer resistencia y rápidamente se retiró del lugar.

“Me asusté un poco, pero ya se me pasó. Voy aquí caminando por la Avenida Central. Bueno, nada que hacer; voy a buscar otro sitio para terminar de contarles la historia. Al menos les mostré cuál era la antigua casa de Doña Adela, pero al parecer ya no es un sitio donde se pueda estar tranquilamente”, concluyó con risa nerviosa.

El video, que ya acumula más de 200.000 reproducciones en redes sociales, generó conversación. Para muchos, fue lamentablemente irónico que Eduardo retratara, sin querer, el cambio negativo que ha sufrido la ciudad capitalina.

“Qué triste que no se pueda andar libre y en paz en San José”, “¿Y la Policía Municipal?”, “Zona perdida de San José”, “Qué impresionante que ya no podemos ni grabar”, “Qué lamentable, qué frustrante. Felicidades por tu sabiduría y humildad”, fueron algunos de los mensajes.

Así lucía la casa de doña Adela Gargollo a inicios del siglo XX. (Captura de video)

Y aunque en menor medida, hubo algunos usuarios que le cuestionaron que no opusiera resistencia ante las amenazas. Para ellos, la respuesta del médico fue sencilla y contundente: “El objetivo primordial de mi vida es regresar todas las noches a dormir con mi esposa”.

Al final, Eduardo se trasladó al cementerio donde está enterrada doña Adela y logró finalizar el video en el que narra la vida de la importante mujer, quien dejó un fuerte legado en la sociedad tica y, como curiosidad, fue nieta ilegítima de Francisco Morazán.

El video completo será publicado este martes 12 de mayo en su canal de YouTube, Eduardo Delvo.