Influencer fallece en persecución policial que dejó otras seis víctimas mortales

El vehículo en el que viajaba la influencer huyó de la Policía Rodoviaria Federal y chocó de frente contra otro automóvil, según el reporte de las autoridades.

La influencer brasileña Alana Alves da Silva, de 28 años, murió en un accidente de tránsito que dejó siete personas fallecidas en la carretera BR-251, en Salinas, Minas Gerais, Brasil.

El hecho ocurrió el sábado 8 de agosto, luego de que el vehículo en el que viajaba la creadora de contenido escapara de una orden de alto de la Policía Rodoviaria Federal.

Alves, conocida en redes sociales como Vampira 085, viajaba en un carro conducido por Pedro Yan Linhares Guimarães, de 24 años. De acuerdo con las autoridades, el automóvil tenía placas de Aracati, en el estado de Ceará, y transportaba 137 kilos de marihuana distribuidos en 164 paquetes.

Según el reporte policial, el conductor desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga a alta velocidad por la BR-251. Tras recorrer varios kilómetros, intentó adelantar por el carril contrario y chocó de frente contra un automóvil.

Más muertos en el accidente

Alana Alves falleció en el lugar del percance. Pedro Yan Linhares y otro hombre identificado como Ramón Silvério Nogueira, de 19 años, quienes viajaban en el mismo vehículo, fueron trasladados a un centro médico, pero murieron posteriormente debido a la gravedad de las lesiones.

Una cuarta ocupante del mismo vehículo, una joven de 20 años cuya identidad no fue divulgada, sobrevivió al choque y fue hospitalizada en condición delicada.

Los cuatro ocupantes del otro vehículo también perdieron la vida en el sitio. Según la prensa local, se trata de Argemiro Machado da Silva, de 79 años; Valmir Machado da Silva, de 76; Alcides Silva Santos, de 77; y Gilmar Bispo dos Santos, de 46 años.

La Policía Civil abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente. Las autoridades informaron que Pedro Yan Linhares no tenía licencia de conducir y portaba una tobillera electrónica.

Además, el hombre era investigado por presuntos delitos relacionados con narcotráfico en Ceará.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál era la relación entre Alana Alves y los otros ocupantes del vehículo que huyó de la Policía.