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Influencer fallece en persecución policial que dejó otras seis víctimas mortales

Según las autoridades, el vehículo en el que viajaba la joven transportaba droga

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Por Fátima Jiménez
Influencer brasileña
El vehículo en el que viajaba la influencer huyó de la Policía Rodoviaria Federal y chocó de frente contra otro automóvil, según el reporte de las autoridades. (Tomada de redes sociales)







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InfluencerMuerte de influencerAlana Alves da Silva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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