Viva

Influencer costarricense perdió 75 kilos y Yiyo Alfaro lo felicitó con curiosa comparación

El creador de contenido está en un proceso de transformación física desde el año 2024

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Rocha y Yiyo Alfaro se encontraron en un set de grabación y hablaron del cambio físico del joven.
El Rocha y Yiyo Alfaro se encontraron en un set de grabación y hablaron del cambio físico del joven. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El RochaYiyo Alfaro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.