Influencer costarricense perdió 75 kilos y Yiyo Alfaro lo felicitó con curiosa comparación

El Rocha y Yiyo Alfaro se encontraron en un set de grabación y hablaron del cambio físico del joven.

El creador de contenido costarricense, identificado como el Rocha, recibió un mensaje muy especial de uno de los presentadores más queridos de la televisión costarricense. Yiyo Alfaro le dedicó unas sentidas palabras en medio del cambio físico del influencer.

Con el paso del tiempo, él ha dado a conocer que ha estado en un largo proceso de transformación, pues en el 2024 pesaba un total de 195 kilos.

En el nuevo video junto a Alfaro, contó que ha perdido 75 kilos, lo que despertó la sorpresa y emoción del comunicador.

“Estoy felicitando aquí a Rocha porque ha bajado muchísimo de peso, ¿usted se quitó un Yiyo de encima?”, le decía el presentador, pues Yiyo pesa 72 kilos y le sorprendió que el joven ya pudo quitarse prácticamente una persona en peso.

“Imagínate lo que es que yo ahora me suba en sus hombros y usted me tenga que llevar al supermercado. Así andabas. Y me encanta que ya pensaste que así no era donde querías ir. Hay que cuidarse por salud”, le dijo el presentador.

Además, Alfaro lo animó a seguir teniendo disciplina. Actualmente, el Rocha pesa 120 kilos y continúa su proceso de transformación física.