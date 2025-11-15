Influencer argentino que hizo ‘stream’ con Messi se puso camisa de un grande de Costa Rica: vea su reacción

Un equipo grande de Costa Rica le regaló una camiseta al influencer argentino conocido como La Cobra.

El famoso influencer argentino La Cobra es una de las personalidades más grandes del streaming en habla hispana y, recientemente, compartió una histórica transmisión en la que habló largo y tendido con Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Ahora, recibió una camiseta de un equipo grande de Costa Rica y la mostró a sus seguidores durante una de sus transmisiones en vivo en la plataforma Kick. Lautaro del Campo, nombre real del streamer, abrió el regalo y expresó gran alegría al ponerse la camisa.

“Del bicampeón de Centroamérica”, dijo del Campo leyendo la nota que venía junto a la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. Posteriormente, alejó la toma para mostrar mejor la prenda y destacó que olía muy bien.

“Gracias, gracias, gracias. Aura impresionante, chicos. Qué bien huele y no solamente huele rico, sino que tiene la 9 de La Cobra. ¿Qué darían porque este sea su nuevo número 9?”, expresó con humor.

JAJSJSJSJ LA COBRA ES MANUDO

BOOOOEEEEEE ♥️🖤♥️🖤♥️🖤



Un argentino más se suma a nuestras filas, el killer de los mcdonald's, el ladrón de hamburguesas es de los nuestros



(Si le terminó entrando jaja) pic.twitter.com/gNQi9P6yqT — PabloGabismo (@pablogabismo) November 15, 2025

La institución rojinegra, responsable de enviar la camisa al creador de contenido, subió la reacción a sus redes sociales, desatando un sinfín de mensajes y volviendo la sección de comentarios un área de conflicto entre fanáticos de los distintos equipos ticos.

Cabe destacar que la Liga tiene una alianza con un compatriota de La Cobra, el cantante argentino Paulo Londra. Por esta razón, la camiseta que lució el influencer tiene un parche que dice "Leones con Flow“, frase que representa a Londra.