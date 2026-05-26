Iglesia de la Cienciología, conocida por figuras como Tom Cruise, sufrió invasión y saqueo por tendencia de TikTok: tres personas terminaron detenidas

Videos de seguridad muestran la irrupción en una sede de la Cienciología en Nueva York y la captura de tres sospechosos.

Una unidad de la Iglesia de la Cienciología en Nueva York sufrió una invasión y saqueo que, según la Policía de Nueva York, estuvo relacionada con una tendencia viral de redes sociales. Las autoridades informaron que tres personas enfrentan cargos tras el incidente.

Las fuerzas policiales divulgaron imágenes de seguridad que muestran a un grupo de jóvenes ingresando al inmueble y causando daños dentro de las instalaciones.

Los detenidos fueron identificados como Jaelen Dinkens, de 19 años, Mohammed Amolegbe, de 21, y Tashaun Simms, de 28. Las autoridades los arrestaron el lunes 25 de mayo.

Dinkens y Amolegbe enfrentan acusaciones por robo, daños a la propiedad y agresión. Ambos también fueron señalados por presuntos delitos de odio relacionados con el ataque contra la organización religiosa.

Simms enfrenta cargos por obstrucción de la administración pública y alteración de pruebas.

people really speed running through scientology buildings as a trend 😭 pic.twitter.com/OevnPeG3YD — Victor Baez | Club Ambition (@itsavibe) April 20, 2026

De acuerdo con fuentes policiales, los tres formaban parte de un grupo de más de 30 personas que ingresó al templo el pasado 2 de mayo. Los invasores utilizaron una puerta lateral mientras fieles y visitantes participaban en un seminario.

Las imágenes difundidas muestran a personas con mochilas y sudaderas con capucha mientras ingresaban al edificio. Algunos aparecieron sonriendo durante la acción.

En los videos también se observó cómo varios participantes derribaron un contenedor de almacenamiento. Uno de ellos parecía tomar fotografías. Otro lanzó espuma en aerosol contra una cámara de seguridad.

La sede de la Iglesia de la Cienciología, ubicada en Los Ángeles, señaló que el ataque estuvo relacionado con la tendencia conocida como speed running.

La organización indicó que el incidente provocó pérdidas cercanas a $10.000 por daños materiales. Además, reportó que un empleado sufrió lesiones después de recibir una patada durante el ingreso de los invasores.

La institución explicó que algunos usuarios de Internet describieron estos hechos como speed running. Sin embargo, sostuvo que se trató de invasiones organizadas a instalaciones religiosas y centros de información pública con el objetivo de obtener atención en redes sociales.

La iglesia también afirmó que el grupo forzó una puerta cerrada para ingresar al edificio. Según su versión, el hecho puso en riesgo a empleados, fieles y visitantes que participaban en actividades dentro del recinto.

La tendencia speed running ganó presencia reciente en TikTok. El fenómeno incluye videos en los que personas se graban mientras ingresan a propiedades vinculadas con la Iglesia de la Cienciología.

Entre los miembros más conocidos de esa organización figuran actores como Tom Cruise y John Travolta.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.