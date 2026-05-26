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Iglesia de la Cienciología, conocida por figuras como Tom Cruise, sufrió invasión y saqueo por tendencia de TikTok: tres personas terminaron detenidas

Más de 30 personas ingresaron a un templo mientras se realizaba un seminario y provocaron daños cercanos a $10.000

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Por O Globo / Brasil / GDA
Videos de seguridad muestran la irrupción en una sede de la Cienciología en Nueva York y la captura de tres sospechosos.
Videos de seguridad muestran la irrupción en una sede de la Cienciología en Nueva York y la captura de tres sospechosos. (MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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