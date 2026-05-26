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Ídolo de Alajuelense le cierra las puertas a Fernán Faerron y da contundentes razones: ‘No sé a quién se le pudo ocurrir’

El exjugador liguista se manifestó en contra de una posible llegada de Faerron

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Por Juan Pablo Sanabria
Fernán Faerron
En los últimos días corrió el rumor de que Fernán Faerron podría regresar a Alajuelense. (Tomada de redes sociales)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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