Ídolo de Alajuelense le cierra las puertas a Fernán Faerron y da contundentes razones: ‘No sé a quién se le pudo ocurrir’

En los últimos días corrió el rumor de que Fernán Faerron podría regresar a Alajuelense.

Ante los rumores sobre el posible interés de la Liga Deportiva Alajuelense en volver a contratar a Fernán Faerron, un ídolo de la institución rojinegra fue tajante al cerrar las puertas al defensor.

Pablo Gabas, en el programa Acción 360, se mostró en contra de la idea y expresó que la Liga y sus dirigentes deben tener memoria, cuando se trata de casos tan sigulares como el de Faerron.

De acuerdo con Gabas, la actitud que ha tenido el exjugador alajuelense es motivo suficiente para que su regreso no suceda.

“Cuando ya hay algo que quieren hacerse ver... A ver, yo soy de la idea de que el jugador es bueno porque es bueno, sin tener que desmerecer a la otra afición. Quieren quedar mal con una para estar bien con la otra”, comentó.

Además, el argentino afirmó que ni siquiera considera válido pensar en dicha contratación por la necesidad de reforzar la zaga, pues antes de eso prefiere optar por otros jugadores.

“Tráelo a Farbod (Samadian, a préstamo en Puntarenas), a Madrigal, mete algún central de las ligas menores, de juveniles, apuesta a ellos. Apuesta a ellos, que se equivoquen ellos”.

El exvolante manudo recalcó que el accionar de Faerron contra Alauelense ha sido personal y que ha incluido burlas que, para él, son inaceptables.

“Creo que él sale mal de la Liga Deportiva Alajuelense. En Heredia no sabemos bien, pero algún momento algo debe de haber pasado y ahora apuntan a traerlo. Yo no sé quién habrá sido dentro del riñón manudo que haya pensado en un jugador como Faerron”, cuestionó.

Finalmente, aclaró que su reticencia no tiene nada que ver con que Faerron haya vestido otras camisetas. De hecho, explicó que el caso del joven zaguero no se puede comparar con el de futbolistas como Johan Venegas y Alejandro Alpízar, quienes regresaron al club manudo tras un paso por Saprissa.

“En ningún momento ellos se rebajaron tanto a hacer un gesto... O hicieron algo al equipo. Ellos fueron muy lineales, en la victoria, en la derrota; cuando te termina yendo bien o mal, uno tiene que tener los pies sobre la tierra”, aseveró.