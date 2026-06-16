Icónico presentador se despide de la TV al revelar en vivo que padece alzhéimer: ‘Ha sido un honor’ (video)

Un rostro icónico de la televisión dijo adiós tras décadas de carrera. Pero su retiro no fue voluntario, sino que responde a la difícil noticia que recibió recientemente: fue diagnosticado con alzhéimer a los 75 años.

Al final del noticiero del canal estadounidense WABC-TV, Bill Ritter se despidió de una forma inusual. Con rostro serio, pero sereno, se dirigió al público para compartir su situación personal.

El icónico periodista y presentador televisivo Bill Ritter tiene 76 años. (Captura de video)

Ritter recordó que el año pasado, cuando cumplió 75, decidió dar un paso al costado y mermar su participación en las transmisiones televisivas para dedicarse más a su familia. Sin embargo, ahora deberá retirarse por su diagnóstico de alzhéimer en etapa temprana, aunque aseguró que los médicos le dicen que los tratamientos mantienen la enfermedad a raya.

Además, reveló que el padecimiento no le es nada ajeno, pues su padre falleció por causa de este en 1998. Desde entonces, aseguró, ha estado activo en luchas para combatir la enfermedad.

“Pero aquí no hay garantías, porque todavía no existe una cura para el Alzheimer. Por lo tanto, a menos que alguien encuentre una cura asombrosa y muy pronto, esta noche será el último noticiero que presente”, expresó.

“No es fácil para mí decirles todo esto a ustedes, nuestros espectadores, y a la gente con la que trabajo, como el hombre con el que he trabajado durante 25 años y medio, nuestro productor y mi amigo, Zaheer Sachedina. Creo que somos el equipo de noticiero detrás de cámaras que más tiempo lleva trabajando de forma continua”, añadió.

Bill Ritter junto al famoso Jimmy Kimmel. (Facebook)

El presentador agradeció a los compañeros con los que laboró por décadas, y recalcó que seguirá dando apoyo en las salas de redacción de ABC7 y de la emisora Eyewitness News. Incluso, adelantó que se le podrá escuchar al aire en un programa especial.

“Esta emisora quiere profundizar en la creciente ola de Alzheimer y otras enfermedades similares; cómo afecta a los pacientes y a sus familias, cómo el precio del tratamiento y el costo de cuidar a los pacientes es simplemente inasequible, y cómo este país podría empezar a cambiar todo eso”, comentó.

“Voy a extrañar muchísimo informarles las noticias a todos ustedes, con la verdad y con los hechos, sin importar hacia dónde apunten. Ha sido mi honor hacer precisamente eso. Por ahora, les deseo salud y paz, y cuidémonos los unos a los que otros”, finalizó su mensaje.