Viva

Icónico presentador se despide de la TV al revelar en vivo que padece alzhéimer: ‘Ha sido un honor’ (video)

El también periodista se despidió emotivamente en su última transmisión como conductor del noticiero

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria

Un rostro icónico de la televisión dijo adiós tras décadas de carrera. Pero su retiro no fue voluntario, sino que responde a la difícil noticia que recibió recientemente: fue diagnosticado con alzhéimer a los 75 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bill Ritter
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.