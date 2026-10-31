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Humorista Roque Ramírez y su familia están de luto: desde ‘Pelando el ojo’ le enviaron sus condolencias

El comediante enfrenta una dolorosa situación con el fallecimiento de un familiar cercano

Roque Ramírez
Hace pocos días, Roque Ramírez informó que su familiar enfrentaba un complicado estado de salud. Archivo
Jessica Rojas Ch.

El humorista Roque Ramírez, conocido por su papel de Doña Merry y por ser una de las voces más importantes del programa radial Pelando el ojo, enfrenta el duelo por la muerte de un familiar muy cercano.

En las redes sociales del espacio radiofónico comunicaron el fallecimiento de don Luis Fernando Rojas Chavarría, papá de Wendy Rojas, esposa del comediante.

“Extendemos nuestro más sentido pésame a su esposa, familiares y seres queridos. Que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo”, manifestaron los compañeros de Ramírez en la publicación.