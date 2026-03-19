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Hotel de lujo abre exclusivo salón de belleza para perros y redefine el turismo con mascotas

The Peninsula London incorpora un servicio único en la ciudad con atención especializada para mascotas y enfoque en experiencias de lujo integrales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un hotel de Londres lanza salón de grooming para perros con servicios premium, en respuesta al aumento de viajes con mascotas.
Un hotel de Londres lanza salón de grooming para perros con servicios premium, en respuesta al aumento de viajes con mascotas. (The Peninsula London/The Peninsula London)







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O Globo

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