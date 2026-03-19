Hotel de lujo abre exclusivo salón de belleza para perros y redefine el turismo con mascotas

Un hotel de Londres lanza salón de grooming para perros con servicios premium, en respuesta al aumento de viajes con mascotas.

The Peninsula London, uno de los hoteles más exclusivos de la capital británica, incorporó un servicio inédito en la ciudad. El establecimiento inauguró un salón de grooming para perros dentro de sus instalaciones, una apuesta que eleva el estándar del turismo con mascotas.

El espacio, llamado Dog Grooming Parlour, se ubica en la galería comercial del hotel. El lugar ofrece atención especializada para mascotas. Es el primero de su tipo en Londres dentro de un hotel de lujo.

La iniciativa surge en alianza con Love My Human, una marca premium con sede en Chelsea. La firma es reconocida por servicios y productos enfocados en el bienestar animal. La colaboración busca ampliar la experiencia personalizada del hotel, ahora también dirigida a los animales de compañía.

El director gerente del hotel, Rolf Buehlmann, explicó que el proyecto refuerza el enfoque pet friendly del establecimiento. Indicó que la meta es brindar el mismo nivel de atención tanto a los perros como a sus dueños. Añadió que la experiencia busca que toda la familia se sienta atendida durante la estadía.

El salón se diseñó para ofrecer servicios personalizados para cada mascota. Incluye baño completo, corte de pelo, limpieza, corte de uñas, cepillado y limpieza dental. También incorpora tratamientos faciales. El espacio cuenta con equipo profesional y personal capacitado.

El crecimiento de este tipo de servicios responde a una tendencia clara. Cada vez más viajeros llevan a sus mascotas a destinos como Londres. Esto impulsa la demanda de experiencias de lujo que integren a los animales.

La fundadora de Love My Human, Jenny Matthews, señaló que la colaboración con el hotel surgió de forma natural. Destacó que ambas marcas comparten estándares de calidad y servicio. También indicó que el objetivo es ofrecer una experiencia tranquila y profesional para los perros, mientras sus dueños disfrutan de las comodidades del hotel.

El nuevo servicio no solo atiende a huéspedes. También está disponible para residentes de la ciudad. Con esta apertura, el hotel amplía su oferta y se adapta a un mercado en crecimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.