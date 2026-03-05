‘Hoppers’, la nueva apuesta de Pixar, llega a los cines con talento latino en su equipo creativo

Un bosque encantador, un sombrío laboratorio y hasta una fresca mañana de cielos azules y árboles amarillos son escenografías que se lucen y dan vida a Hoppers (2026), nuevo filme de Disney Pixar en el que un genio argentino tuvo un papel creativo esencial.

Hablamos de Gastón Ugarte, director de arte que nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, y quien un día voló a Estados Unidos en busca de un sueño. Logró estudiar en Florida y, con mucho trabajo, conquistó con los años un empleo en una de las productoras animadas más importantes del mundo.

Influenciado por cómics argentinos, franceses y estadounidenses, Ugarte creó desde joven un sello artístico propio que, finamente pulido, gracias a miles de horas dibujo y noches de inspiración, hoy plasma en Hoppers, película que se estrena este 5 de marzo en Costa Rica.

Hoppers sigue la historia de Mabel, una tierna niña obsecionada con proteger a los animales de una autopista que el alcalde de la ciudad planea inaugurar cerca de su bosque. Gracias a la tecnología, Mabel logra meter su mente en el cuerpo de un castor, un arriesgado experimento al que llaman ‘hopping’, todo con el fin de de comunicarse directamente con los animales.

“Lo que más me gustó (de trabajar en la película) fue volver a nuestra esencia, la esencia de Pixar. La de focalizarnos cien por ciento en realizar una buena historia,” comentó Ugarte en una entrevista con La Nación, en la que compartió más detalles sobre la esperada cinta.

El set del laboratorio de la doctora Sam y Nisha fue una de las escenografías favoritas de Ugarte. (Pixar/PIXAR)

¡Advertencia!, la siguiente información puede contener spoilers de la nueva película.

-En la película, Mabel va a un claro en el bosque cuando se siente enojada, ¿cuál ese lugar de paz o ‘happy place’ para usted?

La cancha de fútbol. (Por suerte, hay cancha de futbol en las instalaciones de Pixar). Soy futbolero desde chiquito. Si no hubiese sido artista, hubiese sido, probablemente, futbolista frustrado.

Mabel, la protagonista de Hoppers en el laboratorio scientifico. (Pixar/PIXAR)

-¿Qué opina de la enseñanza de la película “enojarse es difícil cuando sientes que eres parte de algo más grande”?

Me encantó el mensaje. Yo soy padre de dos niños... ya son adolescentes, en realidad, entonces me siento muy relacionado con eso porque lo estoy viviendo en carne propia. La personalidad de Mabel es muy parecida a la de mi hijo mayor.

-Desde hace unos años se viene hablando de que la IA podría estar amenazando muchos trabajos ¿Cómo involucran ustedes la IA para trabajar en Pixar?

Todavía no hemos utilizado la Inteligencia Artificial en producción. Estamos empezando a integrarla ahora. Tenemos un departamento que está haciendo mucha investigación de toda la tecnología que, hoy pot hoy, hay en la industria, y viendo como podemos utilizarla de la mejor manera.

“La filosofía de Pixar es que la inteligencia artificial nos ayude a cortar costos y a expeditar los trámites que son bastante arduos en producción de películas animadas. Es buscar la manera de utilizar toda esa tecnología en nuestro favor y no en contra, que no nos reemplace, ni a los artistas ni a la creatividad humana, si no que ayude a impulsar todo eso; esa es la idea”.

Mabel, en el cuerpo de un castor robot, junto al rey de los castores, George. (Pixar/PIXAR)

-Ya que la IA se usa como un tema importante en la proia película, ¿cuál es su opinión sobre ella? ¿Cree que el ‘hopping’ podría llegar a pasar en vida real?

No se si hopping pero... al paso que vamos. Yo no puedo creer lo que me ha tocado vivir a mí, ver la manera en la cual la tecnología se esta desarrollando y a la velocidad en que lo hace, pensar que en menos de diez años vamos a tener robots que nos van a poder cocinar o nos van a poder limpiar la casa, la verdad que es una locura.

“Acá mismo en San Francisco ya hay autos que se manejan solos. Hay autos por todos lados que no tienen choferes; van por ahí como locos entonces... ¿por qué no hopping? Ya, a este punto no me sorprendería nada, creo".

La película sale en cines este jueves, 5 de marzo.