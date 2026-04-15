Hito histórico: dos restaurantes de Latinoamérica reciben 3 estrellas Michelin en la misma ceremonia

Brasil hace historia con Evvai y TUJU al obtener tres estrellas Michelin, un reconocimiento reservado a pocos restaurantes en el mundo.

La gastronomía latinoamericana marcó un hecho sin precedentes. Dos restaurantes de la región obtuvieron por primera vez la máxima distinción de la Guía Michelin. Se trata de Evvai y TUJU, ambos en Brasil, que alcanzaron tres estrellas, el mayor reconocimiento en la alta cocina mundial.

El anuncio ocurrió el lunes en la noche en el Copacabana Palace, en Río de Janeiro. La presentación correspondió a la novena edición de la guía en Brasil. Solo cerca de 160 restaurantes en el mundo poseen esta categoría, donde figuran referentes históricos de la cocina internacional.

El chef Luiz Filipe Souza, líder de Evvai, calificó el momento como uno de los más relevantes en la gastronomía. Indicó que no esperaba ver dos restaurantes con tres estrellas en Brasil al mismo tiempo. Recibió el reconocimiento junto con la pastelera Bianca Mirabili.

En el caso de TUJU, la socia Katherina Cordás destacó que el premio refleja la capacidad de Brasil para alcanzar altos niveles en la cocina global. El chef Ivan Ralston dedicó el logro a su equipo y a los productores vinculados al proyecto.

Evvai y su propuesta basada en la herencia italiana

Desde su apertura en São Paulo, Evvai desarrolló el concepto Oriundi. La propuesta rescata la herencia de la inmigración italiana en Brasil. Combina técnicas clásicas con ingredientes locales.

El restaurante obtuvo su primera estrella en 2018. Alcanzó la segunda en 2024. Souza, finalista del Bocuse d’Or en 2019, consolidó su proyección internacional. En 2025, Evvai ocupó el puesto 20 en Latin America’s 50 Best Restaurants y el 95 en The World’s 50 Best Restaurants. También figuró entre los diez mejores según La Liste.

El equipo recibió reconocimientos individuales. Bianca Mirabili fue elegida Mejor Pastelera de América Latina en 2025. Marcelo Fonseca obtuvo el premio Michelin al Mejor Sommelier.

TUJU apuesta por la investigación y los ciclos naturales

TUJU se distingue por contar con un instituto de investigación propio. Es el único restaurante brasileño con esta característica. Su propuesta se nutre de la diversidad cultural de São Paulo.

El menú, diseñado por Ivan Ralston, se basa en los ciclos naturales. Se organiza en estaciones denominadas Humedad, Lluvia, Viento y Sequía. No sigue fechas fijas. Se ajusta al punto óptimo de cada ingrediente.

La cocina prioriza el uso responsable de los productos. Reduce desperdicios. Valora la cadena de producción. Profundiza en la relación entre gastronomía y naturaleza.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.