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Hito histórico: dos restaurantes de Latinoamérica reciben 3 estrellas Michelin en la misma ceremonia

Evvai y TUJU alcanzan la máxima distinción de la Guía Michelin y posicionan a Brasil en la élite global de la gastronomía

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Por La Nación / Argentina / GDA
Brasil hace historia con Evvai y TUJU al obtener tres estrellas Michelin, un reconocimiento reservado a pocos restaurantes en el mundo.
Brasil hace historia con Evvai y TUJU al obtener tres estrellas Michelin, un reconocimiento reservado a pocos restaurantes en el mundo. (Youtube/Michelin Guide/Captura)







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