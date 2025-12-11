Hilary Swank se disculpa con una madre de niños con enfermedad terminal tras incómodo malentendido en aeropuerto

La actriz Hilary Swank, ganadora de dos premios Óscar, ofreció disculpas luego de protagonizar un momento incómodo con una madre en el aeropuerto LAX de Los Ángeles, sin saber que se trataba de una familia que iba camino a Disneylandia como parte de un viaje organizado por la fundación Make-A-Wish.

Jada Bafus se dirigía a Disneylandia con sus hijos Mason, de 7 años, y Jack, de 4, ambos diagnosticados con Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad terminal que genera una progresiva debilidad muscular y reduce la expectativa de vida. Al coincidir con la actriz en el área de retiro de equipaje, la madre sacó su celular para contactar a su esposo.

Swank interpretó el gesto como un intento de fotografiarla sin permiso. Según el relato de Bafus en redes sociales, la actriz le habría reclamado de forma directa y molesta, creyendo que ella intentaba tomarle una foto.

La madre explicó que solo intentaba ubicar a su esposo y negó haber intentado fotografiar a la actriz. Aclaró también que, aunque el momento la hirió, entendía que Swank desconocía la situación familiar que vivían.

Horas después del incidente, Hilary Swank contactó a Jada Bafus para disculparse. La actriz le explicó que su reacción se originó al creer que intentaban fotografiar a sus hijos gemelos, Aya y Ohm, quienes también se encontraban con ella en el aeropuerto.

La mujer expresó su sorpresa ante el gesto de la actriz, ya que no esperaba una disculpa directa. A pesar del incidente, la familia continuó su viaje hacia Disneylandia, el cual fue posible gracias al apoyo de la organización benéfica Make-A-Wish.

La Distrofia Muscular de Duchenne es una condición genética rara que suele provocar la pérdida de movilidad alrededor de los 12 años. Afecta de forma progresiva los músculos y compromete significativamente la calidad y duración de vida.

