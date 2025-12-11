Viva

Hilary Swank se disculpa con una madre de niños con enfermedad terminal tras incómodo malentendido en aeropuerto

La actriz creyó que le tomaban fotos en secreto, pero la mujer solo buscaba a su esposo durante un viaje con niños que padecen una enfermedad terminal

Por O Globo / Brasil / GDA
Hilary Swank pidió disculpas tras malentendido con madre que viajaba con hijos enfermos para cumplir deseo con Make-A-Wish.
Hilary Swank pidió disculpas tras malentendido con madre que viajaba con hijos enfermos para cumplir deseo con Make-A-Wish.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

