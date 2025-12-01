Hilary Duff confesó que Jennifer Coolidge fue ‘mala’ con ella en un set de grabación cuando tenía 15 años

Hilary Duff contó que Jennifer Coolidge fue “mala” con ella durante la grabación de la película ‘La nueva cenicienta’, en 2004.

Hilary Duff recordó una experiencia incómoda que vivió a los 15 años, mientras trabajaba en el rodaje de la película La nueva cenicienta, estrenada en 2004 y dirigida por Mark Rosman. En aquel entonces, compartió escenas con la actriz Jennifer Coolidge, conocida por interpretar a la madre de Stifler en American Pie.

Duff, quien ahora tiene 38 años, explicó que se sintió intimidada por la actitud de Coolidge en el set. Según dijo a la revista Variety, la actriz de 64 años fue “mala” con ella durante las grabaciones.

En la cinta, Coolidge interpretó a la madrastra del personaje principal, Samantha Montgomery, encarnada por Duff. La historia muestra cómo la protagonista, una adolescente huérfana, vive bajo la constante presión de su madrastra mientras mantiene una relación en línea con un joven al que desea conocer en persona.

Duff señaló que, durante el rodaje, la intensidad con la que Coolidge asumía su papel hizo que su comportamiento resultara intimidante. Añadió que justificó esa actitud al pensar que simplemente se trataba de una actuación.

Jennifer Coolidge no se ha referido públicamente a estas declaraciones de su excompañera de reparto. La actriz volvió a ganar reconocimiento internacional tras participar en la serie The White Lotus, papel que le otorgó premios como el Emmy, el Globo de Oro, el Critics Choice y el SAG Awards.

Jennifer Coolidge, es conocida por interpretar a la madre de Stifler en 'American Pie'. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

Hilary Duff continúa activa en su carrera artística. Planea lanzar su sexto álbum de estudio en 2026, titulado Luck... or Something, el cual marcará su regreso musical tras más de una década sin publicar nuevo material. Además, es madre de cuatro hijos, fruto de sus relaciones con el exjugador de hockey Mike Comrie y el músico Matthew Koma, con quien está actualmente casada.

