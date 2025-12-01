Viva

Hilary Duff confesó que Jennifer Coolidge fue ‘mala’ con ella en un set de grabación cuando tenía 15 años

La actriz recordó algunas experiencias incómodas durante el rodaje de ‘La nueva cenicienta’

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Hilary Duff contó que Jennifer Coolidge fue “mala” con ella durante la grabación de la película ‘La nueva Cenicienta’, en 2004.
Hilary Duff contó que Jennifer Coolidge fue “mala” con ella durante la grabación de la película ‘La nueva cenicienta’, en 2004. (Archivo/HBO Max/Archivo/HBO Max)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCHilary DuffJennifer Coolidge
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.