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Hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie revive el recuerdo de ‘El club de la pelea’ en inesperada pelea de exhibición: vea el video

El joven de 17 años mostró sus habilidades en una pelea de exhibición y despertó comparaciones con una famosa cinta protagonizada por Brad Pitt

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Por O Globo / Brasil / GDA
Angelina Jolie y su hijo Knox
Knox Jolie-Pitt continúa ligado al muay thai y su reciente aparición en un combate de exhibición captó la atención de seguidores y medios.







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O Globo

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