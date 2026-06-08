Hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie revive el recuerdo de ‘El club de la pelea’ en inesperada pelea de exhibición: vea el video

Knox Jolie-Pitt continúa ligado al muay thai y su reciente aparición en un combate de exhibición captó la atención de seguidores y medios.

Knox Jolie-Pitt, hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, llamó la atención del público tras participar en una pelea de exhibición de muay thai en una discoteca del centro de Los Ángeles, Estados Unidos. La aparición del joven de 17 años despertó comparaciones con la película El club de la pelea, protagonizada por su padre hace más de 25 años.

El adolescente mostró sus habilidades en el deporte durante el combate de exhibición. La escena recordó a muchos seguidores la estética y el ambiente asociados con la conocida producción cinematográfica que consolidó la carrera de Brad Pitt.

Knox es el hijo menor del antiguo matrimonio junto con su hermana gemela, Vivienne Jolie-Pitt. En los últimos años desarrolló una fuerte afición por el muay thai.

El joven suele asistir a entrenamientos intensivos en Los Ángeles. Además, participa con frecuencia en torneos técnicos relacionados con esta disciplina.

Su hermana Vivienne también respaldó su interés por el deporte. En distintas ocasiones asistió a competencias para apoyarlo desde las graderías.

La participación de Knox en el ring ocurre en medio de una etapa familiar marcada por el distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos tras la separación de Angelina Jolie.

Según la información disponible, los seis hijos de la expareja mantienen distancia del actor. Maddox, Zahara, Shiloh y Vivienne tomaron medidas para eliminar o dejar de utilizar públicamente el apellido Pitt. En varios casos optaron por identificarse únicamente con el apellido Jolie.

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