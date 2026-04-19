Hijas del expríncipe Andrew prometen acudir a la justicia si William quiere quitarles títulos y propiedades de la realeza

Beatrice y Eugenie analizan ir a tribunales si pierden títulos y residencias en una eventual reestructuración de la realeza.

Las princesas Beatrice y Eugenie enfrentan una creciente presión dentro de la familia real británica. La situación surge tras su exclusión de eventos como Royal Ascot y el cuestionamiento sobre su rol como miembros que no ejercen funciones oficiales.

El escenario se tensó más por el contexto de su padre, el príncipe Andrew, quien fue detenido en febrero. Las autoridades lo liberaron pocas horas después. Sin embargo, el exduque continúa bajo investigación por presunta conducta indebida en un cargo público. El caso se relaciona con un supuesto intercambio de información confidencial con Jeffrey Epstein.

Posible retiro de títulos y propiedades

El conflicto escaló ante versiones que indican que el príncipe William evalúa retirar títulos y propiedades reales a sus primas cuando asuma el trono. Esta posibilidad generó alarma en Beatrice y Eugenie.

Según información divulgada por Radar Online, ambas consideran recurrir a la vía judicial. Analizan acciones legales para defender su estatus dentro de la monarquía.

Debate sobre una monarquía más reducida

El tema se vincula con la visión del rey Carlos III y el príncipe William. Ambos impulsan una monarquía más pequeña. El modelo prioriza a los miembros activos sobre la familia extendida.

Este enfoque abrió interrogantes sobre el uso de las propiedades de la Corona. Estos bienes superan un valor de $19.000 millones. Algunas residencias están ligadas a las princesas.

Se estima que Beatrice reside en el Palacio de St. James. Por su parte, Eugenie y su esposo Jack Brooksbank alternan entre Ivy Cottage y el Palacio de Kensington.

Crece la tensión dentro de la familia

Fuentes cercanas indicaron que las hermanas sienten que pierden espacio dentro de la institución. Esta percepción impulsó consultas con abogados.

También existe preocupación por un eventual plan a largo plazo. Este podría incluir la pérdida de títulos y acceso a residencias. Ante ese escenario, ambas estarían dispuestas a acudir a tribunales.

Argumentos de las princesas

Personas allegadas señalaron que Beatrice y Eugenie consideran injusto enfrentar consecuencias por situaciones ajenas a su control. Afirman que han mantenido discreción ante los escándalos familiares.

Para ellas, los títulos y propiedades representan más que privilegios. Se relacionan con su identidad y su vínculo histórico con la monarquía.

Opciones legales y comunicación pública

Las fuentes indicaron que las princesas valoran distintas alternativas. Entre ellas destacan asesorías legales y consultas con expertos en derecho constitucional.

La posibilidad de pronunciarse públicamente también se discutió. No obstante, esta opción se mantiene como último recurso.

El desarrollo de los acontecimientos dependerá de la firmeza con la que avance la eventual decisión del príncipe William.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.