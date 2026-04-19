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Hijas del expríncipe Andrew prometen acudir a la justicia si William quiere quitarles títulos y propiedades de la realeza

Beatrice y Eugenie analizan ir a tribunales si pierden títulos y residencias en una eventual reestructuración de la realeza

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Por O Globo / Brasil / GDA
El duque de York y las princesas Beatrice (izq.) y Eugenie, junto con su padre, el príncipe Andrew, duque de York, salen de la catedral de San Pablo tras el servicio nacional de acción de gracias para celebrar el Jubileo de Diamante de la reina en Londres el 5 de junio de 2012. La reina Isabel II de Gran Bretaña cierra cuatro días de celebraciones por su Jubileo de Diamante, que concluyen con una procesión ceremonial en carruaje en Londres, en contraste formal con el espectacular tributo pop realizado el día anterior frente al Palacio de Buckingham. (Foto de IAN KINGTON / AFP)
Beatrice y Eugenie analizan ir a tribunales si pierden títulos y residencias en una eventual reestructuración de la realeza. (IAN KINGTON/AFP)







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