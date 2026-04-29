Hijas de Nicole Kidman rompen relación con su padre tras divorcio que sacudió a la familia, según Daily Mail

Las hijas de Kidman y Urban cortan vínculo con su padre tras el divorcio. Fuentes cercanas describen el impacto emocional en el músico.

Las hijas de la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban cortaron la relación con su padre ocho meses después del fin del matrimonio de sus padres. La información surge de un reportaje del diario británico Daily Mail, que cita a personas cercanas a la familia.

Las adolescentes Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años, tomaron partido por su madre tras la separación. Según esas fuentes, ambas se alinean por completo con Kidman.

El medio británico indicó que esta situación dejó a Keith Urban afectado de forma profunda. Personas cercanas señalaron que el artista se siente devastado por la decisión de sus hijas.

De acuerdo con esos testimonios, las jóvenes responsabilizan a su padre por los conflictos familiares. Esa percepción no responde a una influencia externa, sino a una conclusión propia de ellas.

El proceso de divorcio inició el 30 de setiembre de 2025 por decisión de Kidman. La ruptura se dio a conocer ese mismo mes. En ese momento circularon versiones que atribuían la separación a Urban. También surgieron rumores sobre una posible infidelidad del cantante.

El divorcio se formalizó en enero anterior, lo que puso fin a una relación de 19 años entre ambas figuras públicas.

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