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Hijas de Nicole Kidman rompen relación con su padre tras divorcio que sacudió a la familia, según Daily Mail

Sunday Rose y Faith Margaret se alinean con su madre tras la ruptura matrimonial que puso fin a casi dos décadas de relación

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Por O Globo / Brasil / GDA
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - 27 DE ABRIL: (De izquierda a derecha) Sunday Urban, Rose Urban, Nicole Kidman, Antonia Kidman y Craig Marran asisten a la gala tributo del 49.º Premio a la Trayectoria del AFI en honor a Nicole Kidman en el Dolby Theatre el 27 de abril de 2024 en Hollywood, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP (Foto de Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Las hijas de Kidman y Urban cortan vínculo con su padre tras el divorcio. Fuentes cercanas describen el impacto emocional en el músico. (MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP)







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