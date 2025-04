Hija de Rubby Pérez sobre la muerte del cantante: ‘Eso fue negligencia, vamos a demandar’

La tragedia en la discoteca Jet Set, en República Dominicana, sigue provocando reacciones por parte de los familiares de las víctimas. Zulinka Pérez, hija del reconocido cantante Rubby Pérez, alzó la voz en el programa Primer Impacto y denunció que la salida de emergencia del lugar estaba bloqueada al momento del incendio.

La hija del merenguero, quien falleció el 8 de abril por la catástrofe, responsabilizó al dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, por las condiciones que impidieron la salida rápida del público tras el incendio. La joven confirmó que interpondrá una demanda contra los responsables y afirmó que su motivación no es económica, sino moral.

“Yo saqué fuerzas para salir porque la puerta de atrás estaba cerrada. No sé quién la cerró, porque se suponía que esa era la salida de emergencia. Estaba cerrada. Los músicos daban golpetazo tras golpetazo. Parece que alguien escuchó, le quitó el pestillo (picaporte) y la abrió”, relató Zulinka.

Familiares del cantante Rubby Pérez y el presidente de República Dominicana asistieron al velatorio del famoso merenguero. Su hija Zulinka Pérez (de blanco y negro) denunció que la salida de emergencia de la discoteca Jet Set estaba cerrada durante el incendio. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Ante la pregunta de si piensan demandar, ella contestó: “Claro que sí. Sin pensarlo. ¿Sabe por qué? Eso fue negligencia. Y no vamos a demandar por dinero, no es eso. Yo tengo fuerza para trabajar. No necesito dinero de nadie. Eso no va a revivir a mi papá, pero alguien tiene que ser responsable. No solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas , ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá. Ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos”, expresó.

Zulinka responsabilizó directamente a Antonio Espaillat, propietario de la discoteca. Aunque aseguró que no guarda rencor, dijo que nadie de la administración se comunicó con ella o su familia tras el suceso.

“Mire que le tengo cariño a Antonio. Porque esto no es algo personal”, sostuvo.

Tras el siniestro, Antonio Espaillat publicó un video en sus redes sociales donde se solidarizó con las víctimas. “Queremos dirigirnos sobre todo a las familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento; lo que pasó ha sido devastador para todos”, dijo el empresario.