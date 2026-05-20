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Hija de dueños de popular restaurante en San José da nuevas noticias tras revelar la crisis del negocio

La joven compartió un nuevo video que ya tiene decenas de miles de reproducciones

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Por Juan Pablo Sanabria
Restaurante El Progreso
El restaurante El Progreso en Pavas, San José, funciona desde hace más de 15 años. (Tomada de redes sociales)







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Restaurante El progreso
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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