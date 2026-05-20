Hija de dueños de popular restaurante en San José da nuevas noticias tras revelar la crisis del negocio

El restaurante El Progreso en Pavas, San José, funciona desde hace más de 15 años.

En abril de este año, la hija de los dueños del popular restaurante chino El Progreso, ubicado en Pavas, San José, subió un video exponiendo la dura situación que vivía el negocio ante una baja en las ventas.

Según contó en aquella ocasión, por primera vez en más de 15 años de tener el local, sus padres estaban valorando el cierre. “No imaginé que llegaría en ningún momento a creer que le está yendo así de mal al restaurante de mis papás”, confesó.

@offline.cgirl NUEVAS PROMOS 🗯️ ‼️ • 2 enteros (cantones o chop suey en salsa) + papás pequeñas a ₡7,800 • 3 enteros (cantones o chop suey en salsa) + Coca-Cola de 1.5L a ₡11,700 ⭐️ Restaurante el Progreso 📍Segundo Palí de 200 metros al Oeste Se dieron cuenta que esta vez le eche más empeño a la edición? Qué opinan? JAJAJ #fyp#restaurante#combos#promociones #canva ♬ sonido original - Eveliu

En ese momento, su video se viralizó. Miles de personas expresaron su solidaridad, pidieron información para visitar el restaurante y hasta le dieron consejos sobre cómo podría mejorar el negocio.

Ahora, un mes después, la joven, quien figura en redes como Eveliu, volvió a aparecer con otro video que ya acumula decenas de miles de reproducciones. Sin embargo, en esta ocasión la noticia es buena.

La joven mostró el aumento de la clientela en el popular restaurante josefino. (Captura de video)

Su primer video tuvo una gran repercusión y la clientela aumentó tras la publicación. De hecho, compartió un video de las cámaras del local, en el que se ven todas las mesas y hasta la barra llenas.

“Quiero darle las gracias a todas las personas que apoyaron mi última publicación, ya que fue ahí cuando más y más personas comenzaron a llegar y a venir a probar de nuestros platillos”, comentó.

Compartió que, tomando en cuenta las recomendaciones recibidas, el restaurante volvió a hacer combos promocionales. En el video mostró que hasta mandaron a elaborar unos banners que su padre colgó en el establecimiento.

El restaurante El Progreso está ubicado en Pavas, del segundo Palí, 200 metros al oeste. No cuentan con servicio express, pero se pueden hacer pedidos para llevar al teléfono 2290-1635.