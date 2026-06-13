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Hernán Morales se desahoga por quedar fuera de las transmisiones del Mundial 2026: ‘Sí, ahueva...’

El ícono de Saprissa y reconocida comentarista de Repretel no esconde su desazón entre la ausencia de la ‘Sele’ en la Copa del Mundo y la suya en las transmisiones

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Por Juan Pablo Sanabria
Hernán Morales, un "señorón" del fútbol y la TV de Costa Rica, se quedó sin ser parte de las transmisiones del Mundial 2026. (Diana Mendez)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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