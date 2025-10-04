Hermana de Octavio Ocaña llora al recuperar objetos del fallecido actor de ‘Vecinos’: vea el emotivo momento

La mujer no pudo evitar el llanto al recibir los objetos de su hermano, Octavio Ocaña, famoso actor de 'Vecinos'.

La trágica muerte de Octavio Ocaña, famoso actor de la serie Vecinos, es una herida que todavía duele al público y, por supuesto, a su familia. Así lo dejó claro su hermana Bertha casi cuatro años después del fallecimiento del actor.

Ocaña compartió en sus redes sociales que, recientemente, Nerea González, expareja del joven intérprete mexicano, le entregó varios objetos personales de Octavio, lo que la hizo soltar el llanto.

Ella misma compartió un video en el que, entre lágrimas, encuentra entre los objetos un balón de peluche del Cruz Azul, una playera del equipo futbolístico y unos tenis deportivos.

El 29 de octubre de 2021 Octavio Ocaña, de 22 años, viajaba en una camioneta con dos acompañantes cuando policías municipales de Cuautitlán Izcalli le marcaron el alto. Octavio aceleró para evadir la señal, iniciando una persecución que recorrió las calles de Cuautitlán Izcalli hacia la autopista Chamapa‑Lechería.

Durante la huida, su camioneta se estrelló contra un montículo o muro de contención y, posteriormente, se encontró que en el vehículo había un arma calibre .380, un casquillo percutido y evidencias balísticas en el techo de la camioneta a la altura del conductor.

Bertha Ocaña no solo recibió varios objetos que fueron preciados por su hermano Octavio Ocaña, sino que también recibió una carta de Nerea. En ella, le expresa lo mucho que la quiere y la querrá por siempre, y le cuenta que ha decidido soltar un poco más, refiriéndose a la dolorosa partida de Octavio Ocaña, con quien mantuvo una relación amorosa por cuatro años.

En el video se observa muy conmovida a Bertha Ocaña, quien se ha encargado de aclarar las confusiones y la falsa información en torno a la muerte de su hermano. El joven comenzó su carrera actoral cuando era un niño y se lanzó a la fama con su actuación en Vecinos.

La hermana de Octavio Ocaña, actor de 'Vecinos', comparte a menudo recuerdos del joven, quien falleció en 2021. (Instagram)

Bertha agradeció el gesto de Nerea, a quien le dedicó un emotivo mensaje que acompañó con una serie de fotos y videos con las cosas de su hermano.

“Lo material aquí se queda y solo permanece en el alma lo vivido, pero ¿cómo explicarle a mi corazón que sea fuerte casi cuatro años después de recibir las pertenencias que alguna vez fueron de mi hermano? No pude, no puedo, creo que nunca podré. Sin embargo, gracias por haber tomado esta decisión de entregarme todo lo que te quedaba, lo que aún conservabas de él", escribió la mujer.

“Especialmente, gracias por haberlo resguardado todo este tiempo, para ti yo solo tengo cariño y agradecimiento siempre. Te deseo todo lo mejor y le pido a la vida que te recompense con mucho amor y felicidad el dolor que a tu manera también te tocó atravesar. Con amor…. Bertha”, concluyó.