Heredan un depósito olvidado y descubren miles de artículos deportivos de los años 80: así nació un negocio vintage exitoso

El descubrimiento terminó en un negocio digital de moda vintage

Por O Globo / Brasil / GDA
Un inventario intacto con 10.000 zapatos y miles de prendas de los años 80 impulsó la creación de CS80 Vintage tras un hallazgo inesperado en California.
Un inventario intacto con 10.000 zapatos y miles de prendas de los años 80 impulsó la creación de CS80 Vintage tras un hallazgo inesperado en California. (@cs80vintage/Instagram)







