Heredan un depósito olvidado y descubren miles de artículos deportivos de los años 80: así nació un negocio vintage exitoso

Un inventario intacto con 10.000 zapatos y miles de prendas de los años 80 impulsó la creación de CS80 Vintage tras un hallazgo inesperado en California.

Un depósito de 93 metros cuadrados en Sacramento, California, Estados Unidos, escondía una inesperada cápsula del tiempo. En su interior apareció un enorme inventario intacto de ropa y calzado deportivo de la década de 1980. El hallazgo dio origen a un negocio de moda vintage que ahora atrae coleccionistas y hasta producciones de entretenimiento.

La historia inició en 2021. La organizadora profesional Scottlynn Krause y su madre recibieron una tarea inusual. Debían vaciar el depósito que perteneció a Franz, abuelo de una amiga de la familia. El hombre fue dueño de una tienda de artículos deportivos que funcionó durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Al abrir el espacio encontraron mercadería almacenada desde 1990. Las cajas guardaban miles de productos sin usar.

El inventario incluía 10.000 pares de zapatos, 25.000 gorras y 2.500 pantalones de béisbol. También aparecieron artículos de marcas reconocidas como Nike, Adidas, Puma y Champion.

La familia de Franz propuso un acuerdo. Krause y su madre podían retirar todo el inventario en 16 días. A cambio podían quedarse con las piezas. Ambas aceptaron el reto sin conocer el valor real del material.

Al inicio el objetivo consistía en realizar una limpieza completa en tres meses. Sin embargo, Krause identificó el potencial del mercado vintage. Ella mantiene un trabajo de tiempo completo en el sector minorista. A pesar de eso decidió convertir el hallazgo en un proyecto comercial. Así nació CS80 Vintage.

El negocio comenzó de forma sencilla. Krause vendió las prendas en ferias de antigüedades a inicios de 2022. Con el tiempo la iniciativa evolucionó hacia una operación digital más amplia.

El sitio web de la marca se lanzó en diciembre de 2025. La estrategia comercial utiliza un sistema de escasez controlada para generar interés entre compradores.

El modelo funciona con tres reglas claras:

Lanzamientos: 25 artículos nuevos en cada publicación.

25 artículos nuevos en cada publicación. Frecuencia: dos veces por semana, miércoles y domingos.

dos veces por semana, miércoles y domingos. Curaduría: solo una décima parte del inventario total se encuentra disponible.

La rareza de las piezas llamó la atención de coleccionistas y productores de entretenimiento. Krause informó que una camioneta llena de prendas del depósito se utilizó en la grabación de un comercial de la cadena Target relacionado con la serie Stranger Things de Netflix.

Entre los objetos más valiosos apareció una colección completa del grupo Run-DMC aún en su empaque original. También surgió un raro par de tenis de boxeo Adidas de los años 80. Ese modelo recuerda el estilo que utilizó Freddie Mercury y el aspecto clásico de la franquicia cinematográfica Rocky.

La operación del negocio sigue un esquema sencillo. Parte del inventario permanece en un depósito externo. Krause trabaja en un estudio donde mide, fotografía y cataloga cada artículo.

La logística se maneja de forma familiar. Madre e hija imprimen etiquetas y preparan los paquetes. Luego envían los pedidos por la mañana o por la noche para evitar conflictos con sus trabajos principales.

Para Krause el proyecto representa algo más que ganancias. La emprendedora considera el hallazgo como “ganar la lotería”. Su objetivo consiste en preservar el legado de Franz.

En el futuro planea desarrollar productos propios con base en el inventario antiguo. La meta busca mantener viva la estética y la calidad de la artesanía deportiva de los años 80 para nuevas generaciones de entusiastas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.