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Harvey Weinstein: juez declaró nulidad de un juicio contra el exproductor de Hollywood

El magnate del cine internacional estaba siendo juzgado por una acusación de abuso sexual en contra de la actriz Jessica Mann

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Por AFP
Harvey Weinstein
Harvey Weinstein, de 74 años y ganador de un Óscar, ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década. (AFP)







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Harvey WeinsteinAcoso sexual

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