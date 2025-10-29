Viva

Hamburguesa intacta tras un mes: experimento con Big Mac genera inquietud en redes

Un Big Mac japonés se descompuso en 30 días, mientras que el estadounidense no mostró cambios visibles, según experimento viral

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un Big Mac japonés se descompuso en 30 días, mientras que el estadounidense no mostró cambios visibles, según experimento viral.
Un Big Mac japonés se descompuso en 30 días, mientras que el estadounidense no mostró cambios visibles, según experimento viral. (@yerbajoemate/TikTok)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBig MacJapónEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.